El ingeniero que alertó en marzo del apagón en el Congreso: "En el PSOE me llamaron negacionista"

Fernando Ley Llano es un ingeniero industrial con dilatada experiencia en el sector energético. El pasado 11 de marzo, acudió al Congreso de los Diputados para participar en una comisión sobre el Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, una norma que, según el Gobierno, "tiene como objetivo impulsar una nueva estrategia industrial para incrementar el peso de la industria en la economía española, el empleo y mejorar su competitividad".

Sin embargo, en su comparecencia, Ley Llano leyó la cartilla a los autores de la norma. Entre sus principales críticas a la Ley, Llano criticó el elevado intervencionismo regulatorio al que tiene sometido el Gobierno al sector industrial, así como a la falta de participación de las empresas afectadas en la elaboración de la norma.

"Red Eléctrica no está preparada"

El ingeniero también dedicó parte de su exposición a avisar de las deficiencias energéticas que sufre España. Entre ellas, se refirió a la mala ejecución de la llamada "descarbonización" energética y a los problemas de Red Eléctrica para asumir la cantidad de energía que necesita nuestro país con una estrategia que consiste en encomendarse a las renovables y dar la espalda a las nucleares. Esta situación amenazaba a España con un "apagón", avisó el experto. Un apagón que acabaría sucediendo mes y medio después...

"He visto muchos tipos de energías y mucha evolución. Concretamente, en la industria del refino en España, no se desaprovecha de petróleo ni medio gramo de cada barril" contó. "¿Que hay que evolucionar? Claro que hay que evolucionar, pero al final la energía, en España, la mueve un cable y ese cable se llama Red Eléctrica Española. Y no se olviden de ella, porque es lo que va a regular que esa industria crezca" señaló.

El ingeniero recordó que "la semana pasada hubo en Chile un cero energético, que quiere decir que ni las centrales eléctricas producen energía. Y eso causó el caos durante 16 horas. Es un aviso".

Eso sí, "Red Eléctrica Española en España es un ejemplo porque a nosotros no se nos ha ido la luz en los últimos 40 o 30 años, pero no está preparada" lamentó. "No lo digo yo, lo dicen los señores que generan la electricidad en este país. No está preparada para cómo quieren hacer esta transformación. ¿Que es necesaria? Claro que es necesaria, pero no de esta manera" sentenció.

"Me llamaron negacionista en el PSOE"

Ley Llano cuenta a Libre Mercado que uno de los episodios que más le sorprendieron de su comparecencia fueron los ataques de la diputada del PSOE a su exposición. "Me llamaron sectario y negacionista" asegura.

Efectivamente, la diputada del PSOE, Obdulia Taboadela, acusó al invitado de "reírse de la descarbonización, de las barreras de género y del cambio climático. Me repatea" señaló la socialista, que también le acusó de practicar el "negacionismo" climático "con cosas tan serías" y de llevar a cabo un discurso "ideológico" en lugar de "científico". Ley Llano también defendió el uso de la energía nuclear en el Congreso: "No hay energía en el mundo más ecológica que la nuclear. Es necesaria" aseguró, lo que irritó al PSOE o a Sumar, allí presentes.

El ingeniero, que fue invitado por Vox, lamenta los calificativos que tuvo que sufrir. "Yo no estoy relacionado con ningún partido. Hubiera ido por Sumar si me lo hubieran pedido" cuenta a este periódico.

"Lo verde con moderación"

Para el ingeniero, las causas del apagón del lunes estarían relacionadas con la inestabilidad que proporcionan las renovables a la red. "En el momento del corte de suministro, el suministro eléctrico español se encontraba en una situación muy frágil: el 70 % de la electricidad se generaba por productores SIN inercia síncrona con la red" explica.

"La inercia síncrona con la red se refiere a las turbinas de las centrales nucleares, de carbón, de gas o hidroeléctricas que impulsan los generadores de centrales eléctricas" añade. Sin embargo, "en las últimas 2 décadas, la UE ha construido instalaciones de generación de energía que no utilizan turbinas sincronizadas con la red, sino que producen corriente continua, que se convierte en corriente alterna mediante inversores: energía eólica y solar" añade.

"Estos inversores pueden generar corriente alterna de alta calidad, pero no pueden reemplazar la función de inercia sincronizada con la red. Cuanto más se integra la energía eólica y solar en la red y menos centrales eléctricas convencionales con turbinas síncronas quedan, menor será la inercia para amortiguar las fluctuaciones instantáneas de la carga" continúa.

En conclusión: "Ya nos dirán los expertos lo que pasó. Sin embargo, sabemos que la red española se encontraba en un estado de alta inestabilidad en el momento del caos. Moraleja: Lo verde, con moderación...". Por último, Ley Llano alaba la reacción de Red Eléctrica para "sacar a España de un apagón tan rápido. Han sido unos cracks". Eso sí, lo cuestionable en la actuación de Red Eléctrica es que sucediera el apagón.

