Tras el fatídico apagón eléctrico que sufrió España el pasado lunes, dos energías fueron las encargadas de "levantar" el sistema. Se trata de la hidroeléctrica y el gas.

Demonizadas por la izquierda por su "impacto medioambiental", lo cierto es que, gracias a estas dos alternativas energéticas, nuestro país logró salir del apagón. En el caso de la hidroeléctrica, cabe destacar que el rechazo para algunos es doble por el recuerdo franquista de los pantanos.

A pesar de que ni el Gobierno ni Red Eléctrica han dado las explicaciones oportunas, está cogiendo cada vez más peso la posibilidad de que del catastrófico "cero energético" se debiera a una saturación de la energía fotovoltaica en la red eléctrica.

Sánchez y Corredor niegan exceso de renovables

Pero las versiones entre el Gobierno y la parte técnica (no política) de Red Eléctrica comienzan a discrepar. Según el director de Servicios para la Operación de la compañía, Eduardo Prieto, la causa del apagón estaría en la desconexión de dos centrales eléctricas en el suroeste de España. Prieto aseguró que desconoce todavía los motivos por los que salieron del sistema esas centrales. Según su versión, tampoco conocería cuáles serían esas instalaciones, aunque deslizó que podría tratarse de fotovoltaicas. Fuentes del mercado apuntan a Málaga.

Mientras tanto, Pedro Sánchez descarta que el incidente se produjera porque hubiera un "exceso de renovables" en el sistema. Versión similar es la que ha dado la presidenta de REE, Beatriz Corredor, que incluso parece desconocer que las renovables sean energías inestables y oscilantes.

En su primera entrevista, después de casi 48 horas desaparecida tras el apagón, la socialista aseguró que estas tecnologías funcionan de "forma estable" y que "tienen unos sistemas que les permiten trabajar como un sistema de generación convencional, sin ningún problema de seguridad".

La realidad es bien distinta a la que cuenta Corredor: cuantas más renovables entran en la red y menos centrales eléctricas convencionales síncronas quedan (nuclear, cogeneración...), menor es la inercia para amortiguar las fluctuaciones del sistema. Sin embargo, la socialista insistió en que "no es un problema de cuánta generación entra porque hemos operado el sistema con condiciones mucho más extremas". Corredor tampoco aclaró cuál ha sido la causa del apagón, aunque sí se atrevió a prometer que "no volverá a ocurrir porque hemos aprendido". No deja de resultar poco convincente que la exministra de Vivienda de Zapatero diga que han aprendido de algo que, en teoría, desconocen.

"Se han puesto el cinturón"

Sin embargo, aunque en el Gobierno insistan en que no hay ningún problema con las renovables, la realidad es que el mix energético ha cambiado considerablemente después del apagón. "Red Eléctrica se ha puesto el cinturón, los tirantes y está tirando de embalses, que es lo que tenía que haber hecho el lunes en lugar de arriesgarse tanto con la solar" señala una fuente del sector eléctrico a Libre Mercado. La misma fuente asegura que el sistema estuvo dando "avisos de inestabilidad desde las 12. O hicieron caso omiso o alguien lo boicoteó. Desde fuera o desde dentro".

Sea como fuere, "hemos tenido mucha suerte porque teníamos los embalses llenos. Si no, hubiera costado mucho más salir del apagón" añade. En el siguiente gráfico se observan los buenos datos de agua embalsada de lo que llevamos de año por semanas y su comparativa con los dos años anteriores.

Sin embargo, a pesar del éxito pluvial, a las 12:30 del lunes, nuestro sistema apenas estaba usando el 0,42% de energía procedente del agua, mientras generaba más del 70% a través de fotovoltaica (58,66%) y eólica (11,83%).

Sin embargo, el martes, un día con características similares al anterior, la hidráulica generaba el 16,83% de la energía a la misma hora, 40 veces más que el lunes. En el caso de las renovables, el sol (34,17%) y el viento (13,21%) generaban el 47%, y como se observa en el siguiente gráfico perdieron relevancia a lo largo del día.

"Llama la atención que están aplanando las pendientes de la entrada y la salida (cuando sale el sol o se pone) de las renovables, que es cuando más problemas de inestabilidad hay. Con estas actuaciones es como reconocer su error" señala la misma fuente.

Ayer miércoles, las centrales nucleares, que tuvieron que parar por seguridad tras el apagón, comenzaron a entrar en el sistema. A las 12:30, la nuclear generaba el 2,6% de la energía, mientras que la hidráulica caía al 4,87%, aunque llegaba a alcanzar picos del 35% a lo largo del día. En el caso de las renovables, la eólica generó ayer el 24,72% a las 12:30, mientras que la fotovoltaica estaba en el 38,92%, por lo que ambas se situaban por encima del 60%.

Por tanto, el suministro eléctrico español continúa estando en una situación de extrema fragilidad.

