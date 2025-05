Huerta de Soto, condecorado por Milei en Buenos Aires: "El Estado es la encarnación del Anticristo"

El profesor Jesús Huerta de Soto ha viajado a Buenos Aires para ser reconocido por el gobierno de Javier Milei con la entrega de la Condecoración de la Orden de Mayo al Mérito, en el grado de Comendador, por parte del mandatario argentino. El acto, celebrado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, ha generado un enorme interés en el país del Cono Sur, como ya ocurrió en junio de 2024 cuando Milei y Huerta de Soto protagonizaron la Cena de la Libertad del Instituto Juan de Mariana.

"Es una suerte, una bendición de Dios, que Argentina cuente con un mandatario tan preparado como el profesor Milei", declaró el empresario y autor de decenas de libros al comienzo de su intervención, pronunciada tras un largo discurso del jefe de gobierno, quien reconoció su máxima admiración por el académico español.

"Quiero aprovechar esta oportunidad única para mandar un mensaje de ánimo, apoyo y esperanza a todo el pueblo argentino, así como a mi país, España, y a todos aquellos lugares del mundo desde los cuales se está siguiendo con máximo interés todo lo que está pasando en Argentina....Lo que está pasando en Argentina es histórico, ante la amenaza del estatismo, ante las guerras y conmociones sociales de nuestro tiempo, ante tantos males que asolan a la humanidad, en Argentina han apostado por la libertad", apuntó Huerta de Soto.

Ya entrando en materia, el teórico austriaco lanzó un primer mensaje de cabecera, referido a refutar la idea del Estado como ente necesario e imprescindible:

"La primera idea de mi intervención de hoy es que el Estado no es necesario. La ciencia económica ya ha demostrado que no solamente es una entelequia innecesaria, sino que, además, es científicamente imposible que proporcione lo que promete. A nivel popular se cree que es necesario porque se confunde la presencia del mismo con la única forma de tener acceso a los bienes y servicios que, a fecha de hoy, son proporcionados por el Estado. La gente concluye que, si esos recursos son necesarios y si es el Estado quien los presta, entonces el Estado es imprescindible. Sin embargo, son bienes y servicios que se pueden ofrecer y producir con mucha más calidad, de manera más eficiente y barata, a través del orden espontáneo del mercado y de la creatividad privada.

Asimismo, se cae en el error que las medidas de protección pensadas para los pobres y desvalidos son convenientes, cuando la forma en que se brindan en la actualidad acaba minando la situación de esos a quienes se quiere proteger. Incluso en lo tocante a la seguridad jurídica, vemos que el Estado a menudo defiende de forma muy deficiente los derechos de propiedad, que son inseparables de la naturaleza del ser humano"

"La provisión privada de lo que hoy se consideran bienes públicos no se conoce de forma concreta hoy, pero un ejército de emprendedores privados brindaría esos servicios, si se le dejase. En la medida en que el Estado no interviene coactivamente en sus procesos, el resultado del orden espontáneo que se desarrolla libremente es siempre satisfactorio. Cabe plantear, pues, que existe una alternativa, una red de agencias anarcocapitalistas que nos brindaría tal escenario bajo el cual todos los problemas serían superados, al consagrarse a ello todo el esfuerzo y creatividad de los implicados"

A continuación, apuntó que el correcto funcionamiento del Estado es esencialmente imposible:

"Además de ser innecesario, y en segundo lugar, quisiera recalcar que el Estado no solamente es innecesario sino que, además, su funcionamiento eficiente es imposible. Hay, al menos cuatro motivos por los que esto es así. El primero, el elevado volumen de información necesario para conocer realmente los deseos y necesidades de los 8.000 millones de personas que viven en el mundo. El segundo, el carácter tácito y no transmisible de forma explícita de la información que poseen esas personas de forma dispersa. El tercero, el hecho de que el conocimiento en sociedad no es estático, sino que evoluciona y surge continuamente. El cuarto, el bloqueo de la acción privada que genera la propia puesta en marcha de la planificación. Estas son las cuatro razones que nos da la Escuela Austriaca para entender la imposibilidad del socialismo y, de forma más amplia, el estatismo en todas sus formas, sea bajo la izquierda o la derecha"

"El Estado atrae los peores vicios del ser humano, que se ve llamado a eludir sus responsabilidades y extraer cuantos más privilegios le sean posibles. A esto hay que sumar la ceguera burocrática y el anhelo clientelista de las castas políticas. De ahí se derivan las crisis económicas y políticas que, paradójicamente, luego se emplean para justificar nuevas rondas de intervencionismo"

El tercer bloque de su intervención se centró en cargar contra la inmoralidad del Estado:

"En tercer lugar, quisiera recalcar además que el Estado es también inmoral. La estatolatría es un grave problema social, quizá el peor de nuestro tiempo. Se nos educa para que pensemos que todo depende del Estado, que es el Estado el que debe encargarse de nuestras vidas. El ser humano acaba abandonando el ímpetu y el arrojo que le es propio y se entrega al control y al predominio de la casta política. En esa arrogante borrachera del poder vemos frecuentemente a muchos ideólogos que tratan de legitimar esa forma de poder"

"El Estado oculta sinuosa y sistemáticamente que es su acción la que ha provocado el grueso de nuestros problemas. Resulta lamentable que ni siquiera los principales líderes religiosos han denunciado la estatolatría como lo que es: la principal amenaza a la propia religión, a la moral y, por tanto, a la civilización humana. Quizás la principal excepción dentro de la Iglesia es la brillante biografía de Jesús de Nazaret que escribió Benedicto XVI. El Estado y el poder político son la encarnación institucional del Anticristo y esto debería resultar obvio para cualquiera que lea las escrituras del Papa. Como dijo Benedicto XVI, "el tentador no es tan burdo como para proponernos directamente adorar al Diablo: sólo nos propone preferir un mundo planificado y organizado. Nos conduce a su nueva Biblia, cuyo principal contenido es la adoración de la planificación racional y del Estado". Una cita sin desperdicio".

Cerrando su paso por la Casa Rosada, reivindicó la "revolución anarcocapitalista", que no solamente "está llamada a superar al Estado sino que, además, se propone desde el ámbito pacífico y del estudio académico". En opinión de Huerta de Soto, "en cuanto los seres humanos adquieren conciencia de la oscura naturaleza del Estado, la creencia en el mismo se hunde y las peticiones para su reforma y desmantelamiento van a más". Para el profesor, "los avances incrementales en la buena dirección son siempre y absolutamente bienvenidos, pero la meta última es la del anarcocapitalismo".