La solución que bajaría el precio de la vivienda sin gastar un euro del contribuyente

El sector de la vivienda en España sufre una grave crisis. Los precios, tanto de la compra como del alquiler, están disparados y la causa no es otra que la escasez: en las principales ciudades de España hay más demanda que oferta.

Las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez no han hecho más que asfixiar esa anhelada oferta. Las trabas a la construcción, la persecución a los inversores, la inseguridad jurídica generalizada, el impulso de la inkiokupación a través del decreto antidesahucios... Todo ello incentiva a la desaparición de vivienda en el mercado.

El último, anuncio de Pedro Sánchez en materia de vivienda son 1.300 millones de euros para construir en 10 años apenas 15.000 viviendas. Como ya ha ocurrido otra veces con otros de sus anuncios, es poco probable que este número (ínfimo) de viviendas llegue a ver la luz. Eso sí, no deja de resultar llamativo que las únicas medidas que se proponen desde el Gobierno (y también desde la oposición) consistan en la construcción de vivienda pública o el lanzamiento de avales para fomentar la compra de vivienda. Todo a costa del contribuyente.

Además de liberalizar el suelo (medida obligatoria para aumentar la oferta) hay otras soluciones más rápidas para sacar vivienda al mercado y que no cuestan un euro al contribuyente.

Cambios de uso y segregaciones

Se trata de los cambios de uso de locales comerciales u oficinas a viviendas y también de segregaciones de viviendas (dividir pisos en dos o en tres). Sin embargo, para llevar a cabo estos cambios, los políticos también ponen problemas. En el programa de esRadio La Trinchera de Llamas, presentado por Manuel Llamas, hemos hablado con el arquitecto Jon Goitia, experto en la materia.

Goitia lamenta que desde hace varios años el Ayuntamiento de -Madrid haya aumentado el límite para transformar locales en vivienda de los 25 metros cuadrados a los 40, por lo que ha dejado de hacer cambios de uso de ese tipo. Ahora, solo transforma apartamentos turísticos, que es el único modelo que permite 25 metros porque tiene licencia de actividad. Esto implica que ha dejado de poner oferta de vivienda al mercado. En el pasado, llegó a sacar 9 viviendas de un supermercado que había cerrado.

"El Ayuntamiento me destrozó el modelo de negocio"

"En Madrid capital he hecho más de 100 proyectos, unos 300 y pico apartamentos en total, y ahora no hago cambios de uso desde hace dos años por razones urbanísticas. El Ayuntamiento de Madrid decidió subir el mínimo de vivienda de 25 metros útiles a 40 metros útiles y me destrozó mi modelo de negocio" cuenta.

Esta situación "complica muchísimo el acceso a la vivienda a los jóvenes. Según el Ayuntamiento, las viviendas por debajo de 40 metros útiles no son dignas, pero si subes el estándar mínimo por encima de las posibilidades del grueso de la población, la gente acaba viviendo en pisos compartidos, que es una solución infinitamente peor que los apartamentos pequeños" considera.

"Cuando el mínimo era de 25 metros, yo lo que hacía era comprar locales grandes con muchísima fachada y los partía en apartamentos. Esos apartamentos luego se alquilaban o se vendían perfectamente a gente joven o parejas, precisamente, los que ahora tienen más difícil el acceso. O sea, que el subir los parámetros mínimos no ha beneficiado, sino que ha empeorado el proceso porque ya no tienen la opción de esos pisos recién terminados y a estrenar" añade el arquitecto.

En el caso de la segregación de pisos, Goitia también se encuentra con dificultades administrativas. "Hay dos tipos de segregación, la urbanística y la registral" explica

La segregación urbanística es que, si cumples condiciones urbanísticas del ayuntamiento (tamaño mínimo, ventanas etc), la tienes. Esa segregación urbanística, además de hacer la obra, te permite el uso y el alquiler legal. Sin embargo, si quieres vender esas viviendas, necesitas el segundo camino, la segregación registral para la que necesitas los estatutos del edificio o que te lo aprueben los vecinos por tres quintas partes. Por mayoría cualificada, que se llama" cuenta. "Eso es una norma estatal" añade.

"¿Qué pasa ahora? Pues que hace cinco o seis años, cuando yo empecé a hacer cambios de uso y segregaciones por decenas, te lo concedían siempre. Ahora, no te concede la segregación nadie porque piensan que eres otro especulador de esos que vienes aquí a ganar dinero. Por tanto, si haces la segregación, te tienes que quedar la propiedad en rentabilidad o vendérsela a otro inversor, pero no la puedes vender a una familia que vaya a vivir allí". añade

Teniendo en cuenta que el número de hogares de España va a crecer en casi 3,7 millones en los 15 próximos años, según los datos del INE, y que en 2039 habrá 7,7 millones de hogares unipersonales, el 33,5% del total, cuando ahora hay 5,4 millones, se torna urgente la aparición en el mercado de más casas y más pequeñas. Los políticos tienen en sus manos la solución.

