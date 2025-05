Red Eléctrica reclamó en mayo de 2024 "Criterios de Protección" por la "entrada masiva de renovables"

Un documento elaborado por la propia Red Eléctrica de España —entidad presidida por la socialista Beatriz Corredor— y de título "Criterios Generales de Protección del Sistema Eléctrico Español, CGP-SEE" revela que en mayo de 2024 la propia entidad reconoció que eran necesarios unos nuevos criterios de protección por "el cambio en el mix de generación del sistema eléctrico actual debido a la entrada masiva de fuentes de energía renovables" (Página 1 del documento). Justo lo que ocurrió el día del apagón.

El documento se encuentra disponible en la web de Red Eléctrica en este enlace. Se trata de un documento fechado en mayo de 2024 y que, de nuevo, en la propia web de Red Eléctrica se recoge en el apartado de "CONDICIONES O METODOLOGÍAS ENVIADAS PARA APROBACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA GL SO". Y allí figura , efectivamente, la "Propuesta del Operador del Sistema de los Criterios Generales de Protección del Sistema Eléctrico Español que establece los criterios que definen el nivel de equipamiento protectivo de las instalaciones para minimizar las repercusiones que pueden ocasionar las diferentes perturbaciones que se producen en el sistema eléctrico de acuerdo con el Artículo 36 (2). Esta propuesta, junto con un informe justificativo de la misma y los comentarios recibidos en la consulta pública analizados, ha sido enviada a la CNMC para su aprobación el día 27 de junio de 2024".

Libertad Digital se ha puesto en contacto con la CNMC. Y este organismo ha contestado que "la competencia sobre la 'Propuesta del OS de los Criterios Generales de Protección del Sistema Eléctrico Español' es de la DGPEM. La CNMC no es competente en lo relativo a dicha propuesta". La DGPEM es la Dirección General de Política Energética y Minas, órgano directivo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, adscrito a la Secretaría de Estado de Energía, que gestiona las funciones del Gobierno de la Nación relativas al establecimiento de la política general en relación con los sectores de la energía y la minería. Es más, la CNMC afirma que "se habló con REE. REE lo remitió al MITERD [el Ministerio] y la CNMC también".

El documento en cuestión —al que se accede desde el link que incluye ese mismo apartado de la web— justificó su necesidad porque los criterios iníciales de protección del sistema debían adaptarse para operar con la "entrada masiva" de generación renovable. El documento explica que "los Criterios Generales de Protección del Sistema Eléctrico Peninsular Español —CGP-SEP—" anteriores fueron publicados "en el año 1996" y los "Criterios Generales de Protección de los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares —CGP-SEIE—" fueron publicados "en el 2011". Ambos documentos determinan los "criterios mínimos de equipamiento protectivo con los que tiene que cumplir el sistema de protección de cada elemento que forma parte de la red considerada de aplicación, de cara a minimizar el alcance de las perturbaciones del sistema para garantizar la continuidad del suministro y mejorar la calidad del servicio". Es decir, para defenderse de un apagón.

Entre los párrafos del documento se señala expresamente: "Otra de las causas que han forzado la revisión de los Criterios Generales de Protección existentes ha sido el cambio en el mix de generación del sistema eléctrico actual debido a la entrada masiva de fuentes de energía renovables" (Página 1). También se afirma: "Junto con las centrales de generación convencional —centrales térmicas, ciclos combinados, hidráulicas y nucleares— en el sistema eléctrico actual coexisten las nuevas fuentes de energía renovable que, en su mayoría, son energía solar fotovoltaica y energía eólica, las cuales están basadas en dispositivos de electrónica de potencia. La integración masiva de generación renovable basada en electrónica de potencia ha supuesto un cambio en la distribución de la generación que tradicionalmente se conectaba directamente en la Red de Transporte". Y añade: "Estas nuevas fuentes de energía renovable pueden evacuar tanto en la Red de Transporte como en redes de tensión inferior, lo que puede ocasionar un cambio en la criticidad de ciertos nudos que tradicionalmente eran destinados a centros de transformación y alimentación de la demanda, ya que pueden pasar a ser nudos de evacuación de grandes cantidades de generación, lo que implica un aumento en la criticidad y, por tanto, unos requerimientos de equipamiento del sistema de protección mayores a los requeridos anteriormente".

El documento sigue: "Por otro lado, según los estudios realizados hasta el momento, se han identificado algunas de las implicaciones que conllevan los dispositivos basados en electrónica de potencia que pueden derivar en un comportamiento no deseado del sistema de protección actual". Y concluye con toda una bomba: "Mientras se mantenga un nivel de generación síncrona suficiente no se esperan cambios significativos. No obstante, en el futuro, en zonas donde exista una alta penetración de generación basada en electrónica de potencia, podrían darse situaciones en las que el comportamiento de algunas de las funciones de protección actuales no fuera el esperado". En la página 40 se afirma: "Los principios de funcionamiento del sistema de protección actuales están diseñados conforme a un sistema eléctrico en el que la mayor parte de la generación proviene de generación convencional —térmica, nuclear e hidráulica—, principalmente constituida por generadores síncronos".

En la página 41, explica: "En un sistema con alta penetración de energía basada en electrónica de potencia, la aportación de corriente a la falta de estos generadores va a depender del tipo de control del convertidor y de los límites de operación establecidos en los Reglamentos Europeos y los Procedimientos de Operación. Por esta razón, ante ciertos tipos de falta, no se puede garantizar el correcto funcionamiento del sistema de protección".

Y en la página 45: "En situaciones en las que el hueco de tensión supere los umbrales definidos o mientras exista una concentración de generación basada en electrónica de potencia que no se encuentre adaptada a estos criterios, se puede llegar a producir la desconexión de grandes cantidades de generación renovable ocasionando un desbalance entre la generación y la demanda, que puede desencadenar consecuencias graves para el sistema". Traducido: un apagón.

