¿Cocinar sin fuego ni electricidad? Indignación y burlas por las recetas de El País tras el apagón

El apagón de luz que dejó a toda España a oscuras durante el 28 de abril sigue siendo de actualidad y continúa dando de qué hablar a los distintos medios de comunicación. Aunque todas las culpas apuntan a una mala gestión del Gobierno de Pedro Sánchez con la excesiva utilización de las energías renovables a través de Red Eléctrica, sus medios de comunicación más afines tratan de defender al PSOE de una forma más indirecta, y es tratando de sacar el lado positivo a un apagón como el que sufrimos hace menos de dos semanas.

Como decimos, una forma de blanquear o defender al Gobierno consiste en restar importancia a lo sucedido y tratar de hacer ver que incluso una situación así puede tener sus aspectos positivos, y esto es lo que ha hecho el periódico El País al publicar una noticia a través de la sección "El Comidista" donde se muestran "tres recetas sencillas para cocinar sin fuego ni electricidad". Sí, es totalmente cierto. A continuación podemos ver como publicaban dicho artículo en su cuenta de X (Twitter).

Fáciles de hacer, en pocos pasos y sin emplear ningún tipo de energía. Estas son tres recetas sencillas para cocinar sin fuego ni electricidad https://t.co/I1JfMUXGaz — EL PAÍS (@el_pais) May 3, 2025

Si nos adentramos en dicho artículo vemos que las recetas que nos ofrece son: crema de alubias, ensalada de perejil y cebiche de carne. También se nos dice en el artículo que a pesar de no disponer de luz ni electricidad para hacer de comer, "eso no quiere decir que no se pueda hacer una comida exquisita y sin muchas complicaciones". Vamos, que un plato donde prácticamente el único ingrediente es el perejil o las alubias es una "comida exquisita".

Este artículo, como no podía ser de otra manera, ha suscitado todo tipo de reacciones en redes sociales, donde no tenemos más que ver las respuestas a la publicación para encontrarnos comentarios de todo tipo.

Un usuario decía lo siguiente: "Próximamente, "recetas sencillas para cocinar sin fuego, sin electricidad, sin agua, sin casa y sin dientes".

Próximamente, "recetas sencillas para cocinar sin fuego, sin electricidad, sin agua, sin casa y sin dientes". — Benita dos Carallos (@criaturina) May 3, 2025

Otro tuitero respondía a la publicación de El País con un conocido meme que lleva circulando desde hace años en internet, donde se puede apreciar a una mujer cocinando sin luz y con un letrero que dice "por lo menos no gobierna la derecha".

Los tuiteros tiraban de humor para responder al delirante artículo de El País, así decía otro:

Están a dos cubatas de decir que se vive mejor sin electricidad — DocHollyday7 (@DHollyday7) May 3, 2025

Uno de los comentarios más ingeniosos fue el siguiente, donde se puede ver a Pedro Picapiedra haciendo como que lee la noticia de El País, dando a entender que parece un artículo escrito para alguien que vive en la Edad de Piedra.

"Fáciles de hacer, en pocos pasos y sin emplear ningún tipo de energía. Estas son tres recetas sencillas para cocinar sin fuego ni electricidad" pic.twitter.com/N0cbZCsn0E — Ama (@Thamgeri) May 3, 2025

En general, la inmensa mayoría de los comentarios se dividían entre las burlas y mofas hacia el periódico El País y las críticas por publicar un artículo así en una clara maniobra por defender al Gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, no es la primera vez que un medio del Grupo Prisa blanquea o trata de minimizar la importancia de un desastre provocado por el actual Gobierno.

Hace unos meses comentamos aquí como la Cadena Ser ensalzaba a una mujer que llevaba tres años sin encender la calefacción de su casa, en un momento donde la pobreza energética afectaba al 20,7% de la población, mientras que cuando gobernaba Mariano Rajoy y esta pobreza energética afectaba al 10,1% de la población, los titulares eran "¿Pobreza energética?... ¡Vergüenza Nacional!" .

En definitiva, la propaganda del Gobierno sigue funcionando a pleno rendimiento aunque afortunadamente ya cada vez menos gente tolera este tipo de artículos que incluso parecen romantizar la pobreza o las situaciones tercermundistas, haciendo ver que aún queda esperanza para España.