El Gobierno y la UE han disparado la generación eléctrica renovable con más de 26.000 millones en ayudas desde 2018

El sistema eléctrico español ha llegado a una situación de vulnerabilidad tal que acaba de experimentar el mayor apagón de la historia democrática europea. El mix energético -diseñado por la política energética del Gobierno- ha disparado el peso de energías no estables -las renovables- y reducido la compensación con energías estables -agua, gas y nuclear, principalmente-. Y eso ha supuesto una vulnerabilidad del sistema como acaba de experimentar España. El Gobierno asegura que ellos no han intervenido en ese desequilibrio. Pero lo cierto es que se trata de una mentira más.

No sólo han disparado la fiscalidad de la nuclear, impedido su desarrollo y decretado su calendario de cierre, no sólo han bombardeado fiscal y regulatoriamente el aumento de ciclos combinados de gas, no sólo limitan el uso de los embalses restringiendo las unidades de bombeo, sino que, además, han destinado fondos nacionales y europeos a las renovables por valor de hasta 26.000 millones de euros desde 2018, el año de la llegada al poder de Pedro Sánchez.

Un estudio de la consultora Freemarket ha cuantificado estas ayudas: unas subvenciones que han desequilibrado por completo el mapa de generación eléctrica en España en favor de las energías solar y eólica.

Partidas múltiples

"El cálculo del coste de las diferentes ayudas públicas suministradas a las energías renovables en España desde 2018 es complejo debido a la variedad de programas, fuentes de financiación (nacionales, autonómicas y europeas) y la falta de un único informe consolidado que detalle todas las partidas. Sin embargo, basándose en la información disponible hasta abril de 2025, es posible ofrecer una estimación aproximada a partir de los datos más relevantes de programas nacionales, autonómicos y europeos, incluyendo los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y otras iniciativas", señala la consultora.

Las partidas son múltiples: "Subvenciones y ayudas directas

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) - Fondos Next Generation EU: Autoconsumo, almacenamiento y sistemas térmicos renovables (Real Decreto 477/2021). Este programa, vigente desde 2021 hasta diciembre de 2023, contó con una dotación inicial de 660 millones de euros para autoconsumo, almacenamiento y energías renovables térmicas en el sector residencial. Posteriormente, se amplió hasta 1.480 millones de euros según datos del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas", señala el sistema.

Hay más: "Proyectos innovadores de energías renovables y almacenamiento. En 2024 y 2025, se destinaron 250 millones de euros (ampliables en 55,7 millones) para proyectos innovadores, incluyendo agrivoltaica, fotovoltaica flotante y bombas de calor renovables. Energías renovables térmicas en diferentes sectores (Real Decreto 1124/2021). Este programa, iniciado en 2021, tuvo un presupuesto inicial de 150 millones de euros, ampliado hasta más de 230 millones para sectores como el industrial, agropecuario y residencial".

Y la lista sigue: "Almacenamiento energético: Más de 600 millones de euros se destinaron a programas de almacenamiento energético a través de los fondos NextGenEU hasta 2025. Además, en 2025, se aprobó un esquema de 700 millones de euros con fondos FEDER 2021-2027 para almacenamiento eléctrico y térmico. Autoconsumo colectivo**: En 2024, se anunciaron 220 millones de euros para autoconsumo colectivo, bombas de calor y otras iniciativas innovadoras".

Sólo con este apartado: "Subtotal estimado (PRTR y relacionados, 2021-2025). Aproximadamente 3.700 millones de euros (1.480 + 250 + 230 + 600 + 700 + 220, considerando ampliaciones y solapamientos)".

Después están los Fondos FEDER (2018-2025): "El Ministerio para la Transición Ecológica, a través del IDAE, destinó 316 millones de euros a líneas de ayudas para renovables térmicas y eléctricas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Estas ayudas se ejecutaron mediante convocatorias autonómicas. Subtotal estimado (FEDER): Aproximadamente 317 millones de euros".

Y las "subvenciones autonómicas y locales" y "otros programas nacionales y europeos y las "primas anuales a renovables de unos 6.000 millones de euros, lo que podría sumar 18.000 millones de euros entre 2018 y 2020 si se mantuvieron constantes. Sin embargo, esta cifra no está verificada y debe tomarse con cautela". En resumen: "Subtotal estimado (2018-2020): Entre 300 y 18.000 millones de euros, dependiendo de si se incluyen las primas mencionadas (dato no confirmado)".

Sin olvidar las "ayudas fiscales" -"deducciones en el IRPF; bonificaciones en IBI e ICIO; reducción de IVA; amortización libre en el Impuesto sobre Sociedades"-: "Subtotal estimado (ayudas fiscales): Probablemente entre 1.500 y 3.000 millones de euros, aunque la falta de datos agregados dificulta la precisión".

La lista completa

Así que, con todo ello, "estimación total:

Subvenciones directas (2018-2025):

(2018-2025): PRTR y relacionados : ~3.700 millones de euros.

: ~3.700 millones de euros. FEDER : ~317 millones de euros.

: ~317 millones de euros. Autonómicas y locales : ~500-1.000 millones de euros (estimación conservadora).

: ~500-1.000 millones de euros (estimación conservadora). 2018-2020 (sin primas): ~300 millones de euros.

(sin primas): ~300 millones de euros. Total subvenciones: 4.800-5.300 millones de euros, sin contar las primas no verificadas de 18.000 millones.

Ayudas fiscales: 1.500-3.000 millones de euros.

Total general: Entre 6.300 y 8.300 millones de euros desde 2018 hasta abril de 2025, con posibilidad de ser mayor si se confirman las primas mencionadas o si se incluyen más programas autonómicos no contabilizados, sin contar las primas no verificadas de 18.000 millones".

En resumen, cerca de 26.000 millones de euros.

