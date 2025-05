Las nucleares responden al señalamiento de Sánchez tras el apagón: "No fuimos ninguna rémora sino al revés"

Los propietarios de las cinco centrales nucleares españolas han presentado este martes sus resultados del año pasado apenas unos días después del apagón en toda la península y sin que aún se conozca oficialmente qué es lo que pasó aunque ya se estén poniendo de relieve los problemas de gestión que supone una cada vez más intensa penetración de renovables. En el acto, en el que presumieron de haber generado un 19,98 por ciento de la producción eléctrica neta en 2024, el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ensalzó una de las cualidades más repetidas estos días sobre las centrales nucleares así como térmicas e hidroeléctricas: la "estabilidad" y "firmeza" que aporta esta generación gracias a la inercia que proporcionan sus grandes turbinas, "de 800 toneladas" de peso en el caso de Almaraz y que dan más margen para gestionar oscilaciones de frecuencia.

Araluce volvió a decir que debe replantearse el calendario de cierre señalando que no se puede poner como excusa que fue algo que ya se pactó. El presidente de Foro Nuclear insistió en que la situación ha cambiado desde 2019, citó la deriva contraria en Europa y otros países y también mencionó el apagón y el creciente consenso social a favor de las centrales que detecta, dijo, en la sociedad.

En contestación al ataque de Pedro Sánchez a esta tecnología apenas unas horas después del cero energético, en unas declaraciones en las que llegó a decir que las nucleares fueron "más un problema que una solución", Araluce apuntó que "las centrales durante el apagón no fueron ninguna rémora sino al revés". Respecto al momento anterior al corte, apuntó que "aportaron firmeza al sistema, que no fue suficiente y por eso cayó". Y sobre el momento posterior y sobre si pudieron ser una "rémora en el arranque" por un supuesto desvío de energía hacia ellas como aseguró el presidente, el representante del sector apuntó que los reactores en caso de blackout "se autoalimentan con gestores diesel" que pueden funcionar días con el combustible almacenado. Precisó que sólo se vuelven a conectar a la red "cuando la corriente se empieza a recuperar". En cualquier caso, apuntó, "el consumo máximo por cada unidad nuclear para reponer los equipos de seguridad y arranque es un máximo de 20MW de potencia" y la conexión para esa necesidad "bajísima" sólo se produce cuando es posible.

El papel de Red Eléctrica

Araluce, que reconoció la "tensión" que suponen estas declaraciones cuando el diálogo para un hipotético alargamiento de la vida de las centrales está iniciado, también quiso remarcar que en el momento del apagón había tres reactores parados (Trillo, por recarga; y Almaraz II y Cofrentes por motivos económicos) porque "Red Eléctrica nos dijo que podíamos estar parados", remarcando así cómo es el operador quien decide qué tecnologías entran en el mix.

Los datos que faltan

El presidente de Foro Nuclear no quiso responder a la pregunta de si el apagón se hubiera producido si hubieran estado todas las centrales en marcha pero sí remarcó el papel de esta tecnología, como la de las centrales térmicas y la hidroeléctrica en la estabilidad del sistema. "Me gustaría tener una bola de cristal, pero no tengo ni idea porque no tengo ni idea de por qué fue el apagón. El que tiene los datos es Red Eléctrica y todavía dice que no sabe", señaló Araluce, que insistió en que no tiene datos "para saber si hubiera sido diferente en otras circunstancias".

Lo que sí recalcó es que las renovables, que le "parecen estupendas, funcionan de una forma diferente" y lo que hay que ver "es la mejor integración en el sistema" y cómo "tener un sistema que funcione bien". "Una potencia firme, inercial, le da mucha firmeza al sistema", insistió.

Las nucleares que aún están paradas

En el acto ante la prensa, Araluce respondió a la cuestión de la tardanza de la nuclear en reengancharse al sistema, otro de los argumentos escuchados estos días contra el sector y que también dejó caer el propio Sánchez. En primer lugar, el presidente de Foro Nuclear destacó que cuando una central para, como solicitaron en Semana Santa Almaraz y Cofrentes, "se aprovecha para hacer mantenimiento". Eso puede ralentizar una reconexión a la red: "Si te pilla con algo desmontado, no puedes arrancar de inmediato".

También mencionó los problemas que pueden surgir por una parada: los generadores diésel se dedican "a los equipos necesarios para que el reactor esté en parada segura" pero otros componentes de dejan de alimentar y pueden detectarse a posteriori fallos que deben solventarse y que impiden un "arranque inmediato". Las centrales que siguen paradas, ha señalado, lo están "por razones puramente técnicas" (entre las que citó Cofrentes) o de mercado. E insistió en que para una parada "se le pide permiso a Red Eléctrica y es el operador el que tiene que autorizarlo. "Aunque tú quieras parar, Red Eléctrica te puede decir que no por la estabilidad del sistema", insistió.

Almaraz

Durante la rueda de prensa también se tocó el tema de Almaraz y la reunión pendiente en que las propietarias podrían pedir una pequeña prórroga de tres años para seguir en marcha. "A Almaraz le espera un futuro esplendoroso", auguró Araluce sin avanzar si había movimientos en este sentido y señalando en cualquier caso "sería lo lógico" que la central extremeña siguiera en marcha.

En este punto, citó los impuestos como el principal obstáculo para las empresas, que dicen que "es difícil continuar con ese nivel", recordando que las centrales pagan 28, entre impuestos y tasa Enresa, por MW producido. Según el presidente de Foro Nuclear hay en cualquier caso "un cierto diálogo" con el Gobierno en el que lo esperadle es que "cada uno ceda un poco".

