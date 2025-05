Casas llenas de objetos de segunda mano, mercadillos en jardines o desvanes llenos de reliquias. En Estados Unidos, es común hacer un mercadillo cuando una familia se muda de casa o un familiar fallece. Seguramente, lo habrás visto en muchas películas norteamericanas. Sin embargo, este fenómeno conocido como state sale ha llegado a España para quedarse.

Empresas especializadas, como ‘Pujar con Arte’, de Paloma Richi, ayudan a tasar los enseres de valor para darles una segunda vida. La creadora de esta empresa y experta en arte ha explicado en el programa En casa de Herrero, de esRadio, cómo esta tendencia procedente de Estados Unidos se ha afincado en España. "Aquí antes no se veía, pero poco a poco la gente se está animando a vender y comprar", ha subrayado.

La empresa de Richi nació por casualidad: "Yo hace tres años y medio monté una empresa para hacer tasaciones de herencias, y me encontraba con muchas familias que ya tenían la tasación, pero no podían quedarse con todo lo que había en la casa", ha contado en esRadio. Por esta razón, la joven contactó con una de las primeras empresas que comenzaban a organizar estos mercadillos, sin embargo, no tenían disponibilidad. Fue entonces cuando la emprendedora decidió montar su propio negocio. "La primera vez fue muy bien, fueron saliendo más casas, y hasta hoy", ha compartido.

Los mercadillos virales en TikTok

Estos mercadillos se han hecho virales en TikTok, donde muchos usuarios comparten su experiencia recorriendo mansiones convertidas en tiendas efímeras. Se venden muebles, vajillas, ropa de marca, libros antiguos o bolsos vintage, todo a precios de ganga. Cuentas como @ohlileven o @jcnanoo acumulan visualizaciones mostrando estos eventos organizados por plataformas como Home Market, que cada mes anuncia una nueva ubicación secreta en barrios exclusivos de Madrid, como La Moraleja. La entrada es gratuita, pero limitada. De hecho, las reservas suelen agotarse en minutos.

En cuanto a los precios, varían según el cliente, pero "están muy por debajo de los anticuarios y las casas de subastas", según Richi. Esto se debe a que el principal objetivo de estos mercadillos es vaciar los hogares, no sacar un rédito económico. Sin embargo, cuando los clientes tienen "mucho aprecio por algo" o "les duele deshacerse de algo en concreto", se llega a un acuerdo y se pone un precio más alto al objeto. "Hay que llegar a un entendimiento y ser muy cuidadosos por el duelo", ha añadido la experta en arte.

@ohlileven MERCADILLO en MANSIONES ⚠️ Hacía tiempo que no iba a un plan y decía WOW como en este (por cierto ni me han pagado ni nada) 🗓️ Aprox. una vez al mes (el próximo en principio será sobre la semana de 14 marzo) 📍 Cambian cada vez la ubicación, pero son en Madrid 👉🏼 Se necesita entrada (GRATIS) y la consigues en @homemarket_lmh #madrid #planesmadrid #españa #outlet #ofertas #mercadillo #PlanesEnTikTok ♬ sonido original - Nerea Ohli

Detrás de esta tendencia, hay una evolución clara en la manera en que las familias enfrentan el vaciado de viviendas. Lo que antes era una tarea dolorosa –al tener que desechar los objetos personales de un familiar fallecido o los objetos que no te puedes llevar a tu próxima casa–, ahora se convertido en cápsulas del tiempo abiertas al público. El objetivo no es solo vender, sino también respetar el significado emocional de ciertos objetos, evitando que acaben en un vertedero, trasteros o puntos limpios, donde solían terminar antes de esta moda.

@jcnanoo Mercadillo dentro de una mansión en uno de los barrios más lujosos de España 😍💎 El sitio se llama Home Market y hacen mercadillos todos los meses. Si queréis que grabe el próximo sígueme para no perdértelo ¿Cuándo? 17 AL 19 DE ENERO ¿Dónde? La Moraleja * Es imprescindible reservar cita previa para cualquiera de los días del evento. Reserva tu entrada de forma gratuita a través del link de Instagram que encontrarás en el perfil de @homemarket_Imh Horarios: Viernes 17 de enero: de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00. Sábado 18 de enero: de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00. Domingo 19 de enero: de 10:30 a 14:30. #planesentiktok #madrid #mercadillo #ofertas #mansion ♬ sonido original - NANO

En estos estate sales españoles desfilan nostálgicos mayores, jóvenes en busca de piezas vintage y curiosos que buscan chollos o algún mueble con historia. Algunas empresas también alquilan estos objetos para rodajes de películas o series, y los artículos que no se venden a menudo se donan a ONGs, ayudando a colectivos necesitados. De esta forma, esta moda importada de Estados Unidos refleja nuevas formas de consumo consciente, reciclando enseres que todavía se encuentran en buen estado y comprando objetos no solo por su precio, sino por la historia que esconden.

Objetos inesperados

Por otro lado, estos mercadillos esconden piezas insólitas y completamente inesperadas. Según ha contado Paloma Richi, han llegado a encontrar un diente de oro que no llegaron a vender. Asimismo, "me he encontrado sangre de Franco, como una reliquia; no entró a la venta porque me da mucha grima", ha expresado. La experta también ha recalcado que se debe tener muy buen ojo, ya que en muchas ocasiones enseres que pasan desapercibidos resultan ser "una mesa de principios del siglo XIX, de la India, que vale 12.000 euros".