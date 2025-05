El presidente mundial de Alcoa pone en duda la continuidad en España tras el apagón

El apagón eléctrico que se produjo en toda España el lunes 28 de abril sigue dando que hablar y ha provocado reacciones de todo tipo, siendo una de las más importantes las del presidente mundial de Alcoa, la conocida empresa dedicada a la producción de aluminio, que declaró el jueves pasado que "si la red no entiende lo que ha pasado, es muy difícil tener un negocio electrointensivo en un lugar que no puede garantizar que la electricidad se mantenga".

Tal y como recoge la agencia Reuters, el actual presidente de Alcoa, Bill Oplinger, asistió el jueves 1 de mayo a un evento minero en Melbourne donde realizó más declaraciones en este sentido, aunque también fue preguntado por la situación comercial que se está produciendo en este nuevo mandato de Donald Trump o donde también tuvo la oportunidad de mostrar los resultados que arroja su empresa.

En cuanto a lo que tiene que ver con España, con el apagón y con Alcoa, el presidente afirmó que: "en este momento, aún no tenemos una respuesta a lo que pasó con la energía en España y, en mi opinión, nos tomaremos unos días para evaluar los riesgos asociados a más pérdidas de energía". Asimismo, también dijo que "si la red no entiende lo que ha ocurrido, es muy difícil tener un negocio electrointensivo en un lugar que no puede garantizar la continuidad del suministro eléctrico".

Dichas palabras no garantizan la actividad de Alcoa en España, donde dicha empresa da trabajo actualmente a más de 1.000 trabajadores, de manera que las consecuencias del apagón por la obsesión de las renovables podría llegar a tener más consecuencias de las que se pensaban en un primer momento.

En este sentido, las pérdidas ocasionadas por el apagón aún no se han desvelado, aunque desde La Voz de Galicia se informa que en la fábrica de Alcoa en San Cibrao han quedado inservibles unas 30 cubas donde se solidifica el metal, lo que obliga a prepararlas de nuevo desde cero para poder ser reactivadas. Alcoa está realizando una revisión para evaluar los daños en la planta. Oplinger indicó que la fundición de la instalación estaba en proceso de reinicio, con un avance del 8-10%.

Al ser preguntado por la guerra comercial de Trump, Oplinger dijo que Alcoa apoyaba la visión de Trump de un entorno de fabricación competitivo en Estados Unidos y que la mejor manera de lograrlo sería asegurarse de que el aluminio canadiense llegue a Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que, desde que Trump llegó al poder, el presidente estadounidense ha impuesto un arancel fijo del 25% a las importaciones de aluminio "sin excepciones ni exenciones" en un intento por aumentar la producción estadounidense del metal.

Por el momento, los aranceles de Trump no parecen estar afectando a la empresa dirigida por Oplinger, ya que afirmó que "nuestra cartera de pedidos del primer trimestre fue sólida. Nuestra cartera de pedidos del segundo trimestre se mantiene sólida. Por lo tanto, aún no hemos visto una disminución en los pedidos asociados con los aranceles"