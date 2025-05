Incentivos a los inspectores y ciudadanos subordinados: así funciona Hacienda

La Agencia Tributaria Española es una mastodóntica máquina recaudatoria que no tiene límites a la hora de perseguir a los ciudadanos, ya sean extranjeros o nacionales. Sin embargo, la impunidad con la que actúa el Fisco en nuestro país ha encontrado en el bufete norteamericano Amsterdam&Partners una voz en su contra que promete liderar una auténtica cruzada contra sus abusos.

De este modo, este despacho de abogados presentó el pasado martes en Madrid su último informe, que lleva por título Hacienda contra el Pueblo y ha sido elaborado por el abogado y fundador de la firma, Robert Amsterdam, y el experto fiscal británico, Christopher Wales, quien fue el responsable de la estrategia tributaria del Gabinete de Tony Blair en Reino Unido.

Un sistema perverso

Esta iniciativa emprendida por el bufete Amsterdam&Partners tiene por objetivo denunciar públicamente los abusos que la Agencia Tributaria ha estado llevando a cabo mediante la conocida como "Ley Beckham", un programa de incentivos fiscales que, en el fondo, no era sino una trampa tributaria. Así lo destacó el propio Christopher Wales durante la presentación del documento.

De acuerdo con el experto fiscalista, uno de los rasgos esenciales que caracterizan al sistema tributario español es el modo en que Hacienda se relaciona con los contribuyentes, puesto que, a diferencia de otros países, en el nuestro el ciudadano se sitúa en una posición de subordinado frente al Fisco. De hecho, a este respecto Wales subrayó la necesidad de que se respete la presunción de inocencia.

Del mismo modo, para el experto británico también resulta llamativa la baja calidad jurídica de los documentos que la Agencia Tributaria envía a los contribuyentes a los que les reclama el pago de sus impuestos, así como la cantidad de argumentos reiterativos de "simulación" (concepto por el cual se considera que el contribuyente ha cometido fraude si el inspector no comprende las explicaciones del ciudadano) y las amenazas contra los ciudadanos para forzarles a aceptar las condiciones de los ‘tratos’ a los que pretende llegar Hacienda.

Con todo, otro de los aspectos que para Wales es especialmente cuestionable del modo de proceder de la Agencia Tributaria es la extensión de los documentos que se remiten a los contribuyentes. Esto es relevante, porque unas comunicaciones excesivamente complejas también hacen a los contribuyentes más vulnerables, puesto que limita su capacidad de comprensión y, con ello, de acción. Así, el especialista destaca la necesidad de que Hacienda no haga uso de conceptos ambiguos en estas comunicaciones y que, en cambio, los argumentos sean claros, concisos, y estén fundamentados en la ley.

Sin embargo, tal y como destacó Wales, el sistema tributario español está pervertido desde su raíz, porque a todo lo anterior hay que sumarle los incentivos creados para los inspectores con el fin de que pongan en marcha la mayor cantidad posible de procesos. Con esto "haces el sistema doblemente peligroso", destacó Wales, incidiendo en que la situación en nuestro país dista mucho de la de otros lugares.

En este sentido, en el propio informe muestran que "el 9 de abril de 2025, la dirección de las autoridades tributarias españolas (AEAT) abofeteó en la cara a todos los contribuyentes de España y firmó un nuevo programa de incentivos para su personal por valor de 125 millones de euros", añadiendo que para "para lograr la bonificación completa, los empleados debían recaudar todavía más rentas personales e IVA antes del 31 de diciembre de 2025".

No es una cuestión política

En todo caso, pese a lo que pudieran pensar desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, esta iniciativa no tiene una intención política. De hecho, Wales admitió su filiación al ideario socialdemócrata, pero es evidente que lo que sucede en nuestro país no puede ser ignorada. "No puedo negar que lo que está pasando en España me parece gravísimo", aseveró.

Así, el experto británico quiso señalar que la "Ley Beckham" que inspira este informe es sólo "la punta del iceberg", porque la amenaza del Fisco afecta a todos los ciudadanos del país, no sólo a aquellas personas que pertenezcan a este régimen fiscal.