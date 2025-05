El Gobierno agasaja a Cataluña con planes que atentan contra el contribuyente y la libertad de empresa

Junts dobla el brazo de Pedro Sánchez... otra vez. El Gobierno ha llevado a cabo en los últimos días varios movimientos para intentar agasajar a sus socios independentistas.

La última maniobra de Sánchez en favor de los de Puigdemont ha sido el anuncio de una consulta pública sobre la OPA que ha lanzado BBVA sobre Banco Sabadell. Es la primera vez que el Gobierno recurre a este instrumento para valorar una operación de este calado, y aunque su resultado no tiene carácter vinculante, refleja la completa intromisión del Ejecutivo en un asunto empresarial privado. La consulta ya está abierta.

Sin embargo, como desde Junts rechazan por completo esta OPA, a Sánchez no le queda más remedio que intentar torpedear la operación para congraciarse con los de Puigdemont.

Los independentistas están en contra de la OPA, lo primero, porque supondría perder la catalanidad de la entidad resultante, ya que sería el BBVA el que se haría con Sabadell. Además, el temor de los empresarios de esta autonomía a que sus condiciones financieras empeoren tras la OPA, también estarían presionando a Junts.

Dinero del contribuyente, a Cataluña

Sánchez anunció esta consulta para "recabar" la opinión de organizaciones, ciudadanos y asociaciones en la 40 Reunión del Círculo de Economía, que se celebra desde el pasado lunes hasta hoy en Cataluña y reúne a una larga lista de políticos y empresarios de la región.

En su intervención, el presidente del Gobierno también dejó otro recado que habrá sido muy bien recibido por sus socios independentistas. Se trata de la acordada desconexión financiera de Cataluña con el resto de España y la condonación de los 17.000 millones de euros de deuda con cargo a todos los contribuyentes (83.200 en total a las CCAA).

Sánchez presumió de que está "dando pasos" para entregar la Agencia Tributaria a Cataluña, así como para cerrar la condonación de la deuda regional, cumpliendo con lo "pactado" con los independentistas. En un dudoso lapsus también refirió a España y a Cataluña como dos "países".

"Estamos viendo en la campaña de la renta un mayor protagonismo de la Agencia Tributaria catalana" celebró el líder del PSOE, que añadió que "estamos procediendo desde el Gobierno de España, con colaboración y cooperación, a la transferencia de competencias en materia tributaria".

Las declaraciones de Sánchez han indignado a la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). "No es aceptable proponer, al margen de la norma y sin contar con el resto de España - y mucho más lamentable aceptar - una ruptura del sistema de financiación actual. Con ello se le está otorgando a una comunidad autónoma, unos privilegios que no le corresponden y que no contempla la Constitución Española, además de romper el servicio que presta la AEAT en Cataluña bajo excusas que no responden a las necesidades de los ciudadanos y, por tanto, al interés general" criticaron tras las palabras del líder del PSOE.

Esta asociación de inspectores asegura que "adoptará todas las medidas legales oportunas para impedir" esta concesión y han clamado a "las autoridades tributarias y al presidente del Gobierno que vuelvan a la senda de cordura del Estado de Derecho y al respeto a los principios constitucionales de igualdad y solidaridad entre todos los españoles".

¿Jornada laboral especial para Cataluña?

Por otro lado, ayer martes, el Gobierno, con Yolanda Díaz liderando la medida, aprobó la reducción de la jornada laboral. Esta decisión se produce cuando Junts le da echado otro órdago al Ejecutivo.

Tal y como anunció la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, los independentistas pretenden presentar una enmienda a la totalidad a este aumento de los costes empresariales de Díaz y Sánchez, que perjudicaría a las pymes catalanas. Yolanda Díaz asegura que está dispuesta a "negociar" la medida, aunque descarta una reducción de la jornada laboral específica para Cataluña.

¿Dará el Gobierno alguna otra concesión en este sentido? Si Junts rechaza la medida del Gobierno, se avecina un nuevo varapalo político al Gobierno de Sánchez en el Congreso de los Diputados.

