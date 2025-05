Pedro Sánchez quiere cumplir con las exigencias de los separatistas. Por supuesto, también en la OPA del BBVA sobre Banco Sabadell. Competencia había autorizado la OPA y Sánchez se ha inventado una consulta popular para tener argumentos para tumbar la OPA. Se trata del resumen muy breve de una historia increíble e impresentable que deja el nivel de seguridad jurídica en España a la altura de los "exprópiese" de Nicolás Maduro. Porque esa consulta no es sino eso: un intento de expropiación del derecho de los accionistas de decidir sobre su propiedad privada: sus acciones.

La historia tiene distintos capítulos en su etapa más reciente. Y es que las presiones políticas no faltaron en la propia deliberación de la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia). La opa del BBVA al Banco Sabadell logró el aval –con condiciones– de la CNMC. Y lo hizo, de forma inesperada, con el voto del consejero nombrado por Junts, Pere Soler.

Del consejero separatista que ha pasado de ser el director de los Mossos de Esquadra durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 a ser consejero del organismo nacional de Competencia. Hay que recordar, por cierto, que Soler sucedió en el cargo a Albert Batlle, que renunció a la dirección de los Mossos por no estar dispuesto a romper con la neutralidad de la policía autonómica. Pere Soler, por los visto, sí. Y es que, las denuncias sobre el comportamiento de los Mossos en aquella jornada fueron de tal calado que el propio Soler fue acusado de rebelión por su participación en esta consulta, precisamente, por la labor de sus Mossos de Esquadra o, mejor dicho, por su falta de labor. Soler finalmente fue absuelto y Junts pensó que se había ganado un cargo: en la CNMC. Analizando las concentraciones empresariales de toda España.

El voto inesperado de Soler

Pero Soler votó a favor de una operación que detesta Junts. Junts quiere evitar que marcas catalanas sean absorbidas para seguir justificando sus ansias separatistas y, sí, pidió que se votara en contra.

Pero Soler no hizo caso. El desconcierto de Junts y del propio PSOE a raíz de ese voto es difícilmente explicable. Especialmente porque Junts había comunicado al Gobierno de Sánchez su convencimiento de que no sólo habría voto en contra, sino, además, voto particular, con una argumentación que dejaría escrito el argumentario para tumbar la OPA.

Pero nada de eso ha ocurrido y en Junts, a fecha actual, aún no saben qué ha llevado a su consejero a tomar esa decisión.

Lo cierto es que, visto lo visto y en medio del desconcierto, surgió la solución: una consulta popular. La idea fue del PSOE, dejando nota de su maestría en populismo. Y allá que se comunicó a Junts para que no declararan la guerra y aceptaran consulta como animal de compañía.

Por eso, Carles Puigdemont sostuvo el pasado domingo en 'X' (Twitter) que el voto de Soler respondía a lo que él "creía mejor para Catalunya", pero remarcando que supone una evidente "discrepancia" con lo que exige Junts. Y por eso ha añadido que este voto no da "más argumentos de los que ya tiene el Gobierno español para frenarla". La OPA, por lo que ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que se apoyen en la consulta para bloquear la operación, dado que el aval de Competencia traslada la decisión final sobre la opa a Moncloa.

Consulta pública a la ciudadanía

Y, visto y no visto, surgió esa famosa consulta. El Ejecutivo ha anunciado ya que realizará la consulta pública a la ciudadanía para conocer su opinión sobre la posible OPA bancaria, aunque dicha opinión no tendrá un carácter vinculante en la decisión que finalmente se tome, tal y como ya ha publicado Libertad Digital.

Y, como también ha publicado ya LD, la forma que ha elegido el Gobierno de Sánchez para consultar a la ciudadanía no puede ser más insegura: consiste en rellenar un cuestionario que se ha facilitado a través del Ministerio de Economía y al que se puede acceder haciendo click aquí. Dicho formulario estará disponible hasta el 16 de mayo, fecha en la que concluirá la consulta pública a la ciudadanía.

Y este formulario, no sólo un lenguaje que difícilmente está al alcance de la gran mayoría de la población –con preguntas como "¿cuáles cree que son los criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?" o "¿en qué medida considera que estos criterios de interés general pueden verse afectados por la operación de BBVA/Banco Sabadell? Valore el impacto estimado"–, sino que, además es una auténtica chapuza de formulario que permite inventarse un nombre falso, un dni falso y un correo electrónico falso en el momento de enviar el cuestionario. Es más, se puede rellenar varias veces el mismo cuestionario con los mismos datos sin problema alguno.

