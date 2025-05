Operador Nuclear desmiente uno a uno los "bulos" de Sánchez, "falaces y demagógicos"

Es habitual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salga a la palestra del Congreso a soltar una ristra de mentiras, medias verdades y datos interesados que le ayuden a conformar sus argumentos y ataques a la oposición para así intentar salir indemne de la Cámara Baja; y que esto suponga una crítica feroz por parte de PP y Vox. Sin embargo, tras las más de tres horas de intervención de este miércoles en las que el líder socialista se ha dedicado a atacar, entre otros objetivos, a las nucleares y a sus dueños "ultrarricos", ha sido el sector el que se ha visto obligada a desmentir las falacias de Sánchez.

Tanto es así que el divulgador y ayudante del jefe de turno en la central nuclear de Ascó Alfredo García, conocido en las redes sociales como @OperadorNuclear, ha publicado un vídeo respondiendo a cada frase que el líder de los socialistas ha vertido en el Congreso sobre la energía nuclear alegando que sus afirmaciones no eran "ideológicas", sino "científicas". Unas afirmaciones que comenzaron por relatar que las nucleares estaban aportando 3.000 megavatios en el momento del apagón eléctrico, que en realidad, según el divulgador conocido en redes sociales como Operador Nuclear, eran 3.600 megavatios.

Así, Sánchez aseguró que las nucleares "tuvieron que parar" con el apagón y que su energía cayó a cero megavatios obviando que un apagón eléctrico produce que todos y cada uno de los productores, y no solo los que proveen energía nuclear, dejen de funcionar. Aun así, Sánchez quiso ser todavía más preciso desde la tribuna asegurando que las nucleares dejaron de funcionar "para evitar el sobrecalentamiento de sus núcleos".

Según precisó García, "las centrales nucleares no paran para evitar el sobrecalentamiento de sus núcleos; paran simplemente porque no pueden producir electricidad porque no hay consumo". Algo, a lo que, además, se une la previsión lógica que tienen las centrales nucleares, que disponen de generadores diésel y "alimentación de sobra" para refrigerar el calor residual que queda en el núcleo en caso de apagón.

Desmontando los bulos de Pedro Sánchez sobre la energía nuclear. pic.twitter.com/obJhDfEbdh — Operador Nuclear (@OperadorNuclear) May 7, 2025

"Para tranquilidad de los ciudadanos"

En el mismo sentido, Sánchez quiso hacer lo que en el Gobierno llaman "pedagogía", hacia los ciudadanos asegurando que las nucleares no son capaces de aportar a la recuperación instantánea de la energía. "Para tranquilidad de los ciudadanos, las nucleares no contribuyeron a la recuperación de la red", explicó el jefe del Ejecutivo, obviando de nuevo que algunas de las energías renovables que tanto vanagloria tampoco tienen esa capacidad como la solar o la eólica. Esa tarea recayó en la hidroeléctrica y los ciclos combinados.

Además, Sánchez alabó la recuperación, a su juicio rápida, del apagón eléctrico poniendo en valor la colaboración del Ejecutivo con Francia, que tiene 57 reactores nucleares, y con Marruecos, cuya mayor fuente de energía es la producida por la combustión del carbón. Además, Sánchez quiso ofrecer fuentes científicas sin nombrar ninguna de ellas, es decir, aludió a una falacia de autoridad: "No hay un solo estudio serio que diga que las nucleares son imprescindibles en España".

Algo que Operador Nuclear evidencia destacando que, al igual que no hay un estudio que diga que la nuclear es imprescindible, tampoco lo hay para la energía solar. Sin embargo, sí que existen estudios que apuntalan la importancia de la energía nuclear en nuestro país. En concreto, el divulgador hace referencia a uno del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales realizado con motivo del futuro cierre de la central de Almaraz que "considera que no existen razones técnicas ni medioambientales que justifiquen el cierre de las centrales nucleares y que esta decisión puede tener graves repercusiones en la seguridad del suministro eléctrico, las emisiones de dióxido de carbono y los costes energéticos".

La mentira del uranio

Entre estas afirmaciones, Sánchez también coló que no hay uranio en España y que, para usarlo en las nucleares, habría que importarlo. Esto, directamente es mentira, ya que España tiene una de las mayores reservas de uranio de Europa, aunque su extracción se encuentra prohibida por una norma que aprobó su propio Ejecutivo en 2021.

Por otra parte, Sánchez cita como ejemplo a países como Alemania o Suecia sin tener en cuenta que Alemania está reabriendo centrales de carbón por el cierre de nucleares y Suecia, al contrario que las políticas empleadas por el Ejecutivo de Sánchez, ha apostado por la energía nuclear y ha ofrecido préstamos estatales para la creación de nuevas centrales nucleares. Como conclusión, dice Alfredo García, sus afirmaciones que "no son científicas, ni ideológicas, simplemente falaces y demagógicas".