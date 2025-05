El CEO mejor pagado de 2024 no es famoso ni dirige una gran empresa

Aunque existen numerosas personalidades muy mediáticas al frente de grandes empresas, el consejero delegado mejor pagado del año 2024 no pertenece al grupo de multimillonarios más conocidos. De hecho, se trata de una persona sin ningún tipo de relevancia pública.

El proveedor de soluciones de inteligencia ejecutiva Equilar sitúa a Anderson como el CEO mejor pagado del año 2024, seguido de cerca por el consejero delegado de Starbucks, Brian Niccol, con una retribución de 95,8 millones de dólares.

¿Quién es Jim Anderson?

Jim Anderson es un profesional licenciado en ingeniería eléctrica de la Universidad de Minnesota. Además, cuenta con una maestría en ciencias en ingeniería eléctrica y ciencias de la computación del Instituto Tecnológico de Massachusetts y otra en ciencias en ingeniería eléctrica de la Universidad de Purdue.

Actualmente Anderson es el director ejecutivo de la empresa Coherent Corp., una empresa dedicada a la fabricación de materiales y sistemas ópticos para láseres industriales. Anderson fue nombrado CEO de la empresa el 3 de junio de 2024 después de haber desempeñado puestos relevantes en otras empresas del sector de los semiconductores y los procesadores como Lattice, AMD o Intel.

"Es un gran honor para mí unirme a Coherent, una empresa que admiro desde hace mucho tiempo, como su próximo CEO", anunció en una nota de prensa que no trascendió de manera significativa.

Una "ironía"

A pesar del sueldo de Anderson, la empresa estadounidense Coherent no se encuentra dentro del S&P 500, lo que quiere decir que no se encuentra ni siquiera dentro de las 500 empresas más relevantes de Estados Unidos. Además, Coherent cerró su ejercicio fiscal el 30 de junio de 2024 por lo que Anderson no llegó a cumplir un mes en su cargo antes de la publicación de las cuentas de la empresa.

En la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos se puede consultar el informe anual de Coherent y se puede apreciar que Anderson recibió un salario de 81.538 dólares por el ejercicio de sus funciones. No obstante, en concepto de "premios de acciones" obtuvo una cantidad de 100,9 millones de dólares y un bono por contratación por valor de 500.000 dólares. Un total de 101,5 millones de dólares.

Lo que sucedió es que el mercado reaccionó positivamente al nombramiento de Anderson como CEO y las acciones de Coherent se dispararon un 23%. El Comité determinó el valor combinado de las PSU (recompensas ligadas a los resultados de la empresa) y las RSU (recompensas basadas en la continuidad en la empresa) de compensación total en un 90% para los criterios basados en el rendimiento y un 10% en el tiempo. Además, estos valores se establecieron mediante un medio de cálculo con el promedio de los precios de cierre de los 30 días en el calendario anteriores a la fecha de otorgamiento.

"Así, irónicamente, el alto valor de los incentivos que se informan a continuación fue impulsado en gran medida por la respuesta favorable del mercado a la noticia del nombramiento del Sr. Anderson", señala el comunicado oficial.

De esta manera Anderson se sitúa por encima de empresarios como el consejero delegado de Apple, Tim Cook, (83,11 millones de dólares) en el ranking de los CEOs mejor pagados.