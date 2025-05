Un bar de Barcelona desata la polémica por cobrar más por el café según el tiempo en la terraza

La decisión de un bar de Barcelona de modificar el precio del café según el tiempo que un cliente permanezca sentado en su terraza ha generado un aluvión de comentarios en redes sociales, superando ya las 300.000 visualizaciones en X y acumulando decenas de respuestas.

El precio de una taza de café, considerado durante años como un servicio económico en bares españoles, se ha convertido en símbolo de la inflación que golpea al sector hostelero. Factores como el encarecimiento de la producción, el auge del café de especialidad y el alza generalizada de precios han empujado su coste a niveles nunca vistos.

Pero ahora, un establecimiento barcelonés ha añadido un nuevo elemento a la ecuación: el tiempo. En el Caffè Perfetto (Plaza de la Barceloneta, 2), los clientes pagan en función de cuánto rato ocupan la mesa. Según mostraba una usuaria en X, el bar ha colocado un cartel que informa de esta política: un café con leche, que normalmente cuesta 1,60 euros, sube a 2,50 euros si el cliente permanece más de 30 minutos. Si la estancia se prolonga más de una hora, el precio asciende hasta los 4 euros.

División de opiniones

Este método ha dividido a los usuarios en redes sociales. Algunos consideran que podría extenderse a otros locales: "No descarto que con el tiempo, lo hagan más sitios", comentaba un usuario. Otros rechazan frontalmente la iniciativa, asegurando que evitarían locales que apliquen esta práctica. También hay voces que la defienden. "Me parece que tiene todo el sentido del mundo. Al final es un alquiler temporal de unos activos (en este caso el espacio, las sillas y la mesa). ¿Qué tiene de malo?", se preguntaba un internauta. Otro, más crítico con ciertos usos de las terrazas, comentaba: "Son bares, no centros de trabajo para quedarse todo el día con un café. Te vas a la biblioteca si necesitas wifi, y dejas a los negocios atender a la gente que va a consumir".

Massimo, propietario del local, explicó en una entrevista a elDiario.es el motivo de esta medida. Según su testimonio, todo comenzó tras una discusión entre clientes: "Fue una noche en que unos que estaban esperando una mesa se cansaron y se enfrentaron a los que estaban sentados, que llevaban horas alargando sin consumir nada". El dueño asegura que su objetivo es lanzar un mensaje: "Es una manera de concienciar. No puedes estar muchas horas sin consumir, si no, los negocios no son rentables".

¿Pero, es legal?

La legalidad de este tipo de suplemento ha sido una de las grandes dudas entre quienes comentaban el caso en redes. ¿Puede un bar cobrar más en función del tiempo? La respuesta es que sí es legal, pero bajo condiciones. Según recuerda la OCU, los hosteleros pueden fijar libremente sus precios, incluso incorporar tarifas relacionadas con el tiempo de ocupación de la mesa, siempre que la información esté claramente visible antes de realizar el pedido.

Si el cliente no ha sido avisado con antelación o se entera del suplemento al momento de pagar, la práctica podría considerarse ilícita. La OCU matiza: "sí es legal fijar un consumo mínimo o un tiempo máximo en terraza, pero solo si se informa expresamente al cliente cuando la ocupe".