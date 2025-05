Los autónomos, en peligro de extinción con Sánchez

La figura del autónomo en España es quizás una de las más maltratadas por la Administración Pública, siendo uno de los grupos de trabajadores que más horas trabajan a la semana y de los que peores condiciones laborales tienen en nuestro país. A esto hay que sumarle que en los últimos años el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho más que subirle la cuota de autónomos, como ya hemos contado en Libre Mercado. En base a estas condiciones, no es de extrañar que el porcentaje de autónomos en España no haya hecho más que descender desde hace décadas, tal y como vamos a ver a continuación.

Gracias a un reciente informe de Funcas, elaborado por Máximo Camacho y por Ana Rodríguez-Santiago, podemos observar cuál ha sido la evolución de los autónomos en España desde el año 1979 hasta la actualidad. En el siguiente gráfico podemos ver qué porcentaje del empleo total representan los autónomos desde 1979 hasta 2024.

Como se puede ver en el gráfico, en los años 90 el porcentaje de autónomos sobre el total de trabajadores en España rondaba el 25%, es decir, el 25% de los trabajadores eran autónomos en 1990. De estos, prácticamente todos eran trabajadores autónomos sin asalariados, representando a casi el 20% del total del empleo. En la actualidad, ese porcentaje ha decaido hasta estar justo por debajo del 15% del total del empleo en España, aunque en la actualidad hay un mayor porcentaje de trabajadores autónomos con asalariados, ya que representan aproximadamente al 4% del total de empleo.

A pesar de que esta caida se ha producido de manera sostenida en toda España, vemos que no ha sido así si lo analizamos en función de la comunidad autónoma.

Tal y como podemos ver, el empleo autónomo como porcentaje del empleo total en cada CCAA no ha tenido (ni tiene) el mismo peso en cada lugar. Así pues, vemos que, por ejemplo, el empleo autónomo tiene mucho más peso en Andalucía (20% aprox) que en Madrid (10% aprox), aunque en ambas comunidades este porcentaje se ha mantenido más o menos estable en estos 45 años.

No obstante, sí que hay regiones donde el empleo autónomo ha caído en picado, como son el caso de Aragón donde ha pasado de representar el 30% al 10%, Castilla y León donde ha pasado de estar por encima del 30% a estar por debajo del 20% actualmente o Galicia, donde ha ocurrido lo mismo que en Castilla y León. El caso extremeño es especialmente significativo pues se ha pasado de estar por encima del 30% a rondar el 15%.

Las conclusiones a las que llegan los autores es que, por un lado, el autoempleo con asalariados sigue un comportamiento procíclico, es decir, este tipo de empleo crece más conforme hay expansiones en la economía y cae en las épocas de crisis. Sin embargo, el empleo autónomo sin asalariados sigue un camino distinto al ser anticíclico, ya que se reduce este tipo de empleo en momentos de expansión y aumenta en momentos de crisis económica.

"Las únicas excepciones a este patrón corresponden a períodos singulares, caracterizados por recesiones profundas o recuperaciones económicas particularmente débiles. Estos resultados son coherentes con la idea de que la mayoría de los emprendedores por necesidad pertenecen al grupo de autoempleados sin asalariados, mientras que los empleadores suelen ser emprendedores por oportunidad", aseguran los economistas.

En resumidas cuentas, vemos que el número de autónomos en comparación con el total de trabajadores en España no ha hecho más que caer desde hace décadas, haciéndose más incisivo bajo el mandato de Pedro Sánchez y alcanzando el mínimo histórico que tenemos en la actualidad.