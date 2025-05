La nuclear salva los muebles a España en plena ofensiva de Sánchez contra esta energía

La nuclear vuelve a irrumpir en el mix energético en plena ofensiva de Pedro Sánchez contra esta energía limpia y barata. La semana pasada, la nuclear se abrió paso entre los diferentes tipos de energía que produce nuestro país multiplicando por 4 su generación del lunes al domingo.

Según los datos oficiales de Red Eléctrica, el lunes, la nuclear representaba en torno al 5% de nuestro sistema energético para pasar a copar el 10% el martes, el doble. Ya desde el miércoles, la nuclear pasó a generar el 14% de la energía para rozar el 17% el sábado y superar el 21% el domingo, cuatro veces más que el lunes.

Como se observa en el gráfico del pasado viernes, la nuclear (morado oscuro) es la energía más estable de la jornada frente, por ejemplo, a la fotovolcaica (naranja) que predomina en las horas de mayor sol.

Ayer domingo, la tecnología más demonizada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez superó a las 11:00 el 21% de generación. A esa misma hora la fotovoltaica alcanzaba el 41,72% y la eólica, el 5,72%.

A pesar de que ni el Gobierno ni Red Eléctrica han dado los detalles de la causa que generó el fatídico apagón del pasado 28 de abril (lo han pospuesto a 6 meses), tanto Pedro Sánchez como Beatriz Corredor han llevado a cabo una férrea defensa de la elevada presencia de las renovables en el sistema energético actual.

El Gobierno y REE defienden las renovables

Cabe recordar que las energías síncronas, como la nuclear, la hidroeléctrica o el gas, aportan estabilidad, inercia y frecuencia a la red mientras que la eólica o la fotovoltaica tienen la limitación de que son inestables y oscilantes.

Sin embargo, la presidenta de Red Eléctrica ha desvinculado el apagón con la penetración de renovables en el sistema eléctrico español. La socialista ha asegurado que estas tecnologías ya funcionan de "forma estable" y tienen unos sistemas que les permiten trabajar como un sistema de generación convencional, sin ningún problema de seguridad".

A pesar de la versión de Corredor, está demostrado que momentos antes del apagón, la producción energética de España era más del 70% renovable, a través de fotovoltaica (58,66%) y eólica (11,83%), lo que generó un alto grado de inestabilidad en el sistema. Esta situación es una de las hipótesis que más peso tienen para explicar los motivos del apagón. De hecho, entre los irrisorios detalles que han dado, el director de Servicios para la Operación de la compañía, Eduardo Prieto, es la explicación de que el fatídico "cero energético" se habría producido por dos desconexiones en el suroeste de España apuntando a la fotovoltaica.

A pesar de que la versión oficial es que la entrada masiva de renovables no genera ningún problema al suministro del sistema, la propia REE avisó de lo contrario en varias ocasiones en el pasado.

La máxima dirigente del operador también ha pretendido eludir cualquier tipo de responsabilidad por la alta dependencia de tecnologías inestables antes del apagón asegurando que "nosotros no elegimos el mix", una afirmación incorrecta, ya que Red Eléctrica lleva a cabo las restricciones técnicas que considere oportunas si observa que está en riesgo el suministro.

Sin embargo, algo está cambiando en la generación del mix actual. Y se debe a la actuación de Red Eléctrica. Por ejemplo, el día después al apagón, la hidráulica generaba 40 veces más energía que la que generó a las 12:30 del fatídico lunes. Durante los días siguientes al apagón, la red se encomendó a la hidráulica y al gas, dos tecnologías también demonizadas por la izquierda.

"Se han puesto el cinturón" aseguraba una fuente del sector a este periódico, por lo que estaríamos viendo que Red Eléctrica estaría tomando precauciones en la generación del mix.

A pesar de que Sánchez ha llegado a asegurar que "las nucleares no fueron la solución" sino "el problema" en el apagón, la realidad es que las centrales nucleares tuvieron que parar por seguridad tras el apagón, y cuando paran, tardan más en arrancar que otro tipo de tecnología.

Sin embargo, el valor de esa tecnología es la estabilidad que genera para que no haya apagones. "La nuclear son los frenos del coche. Evita que te estrelles. Pero una vez has tenido el accidente ya no sirve para nada" señala la fuente.

Por otro lado, antes del apagón había tres reactores inactivos, dos de ellos por motivos económicos (por precio no les interesa entrar, ya que son un sector fiscalmente asfixiado por el Gobierno). Uno estaba en recarga, la central de Trillo, que ha día de hoy sigue renovando el combustible del reactor en un complejo y largo proceso que suele durar un mes. Los otros dos, Almaraz y Cofrentes, ya están en marcha. La nuclear vuelve a alimentar la red.

