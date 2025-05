Milei acelera la motosierra y se prepara para reducir un 30% el Estado

Si por algo se caracteriza el Gobierno de Javier Milei en Argentina es por el protagonismo que ha adquirido la "motosierra" al gasto público desde que el dirigente liberal-libertario llegara a la presidencia del país del Conosur. Este símbolo ha llegado incluso a ser reconocido por Donald Trump y por Elon Musk y ya forma parte de la seña de identidad de Milei. Sin embargo, lo que no se esperaba nadie es que esta motosierra se la aplicasen a ellos mismos, es decir, con recortes y eliminación de organismos en los ministerios.

Así pues, y según informa La Nación, el Ejecutivo ha elaborado un plan donde se incluye la eliminación de la secretaría de Vivienda y Hábitat de organismos descentralizados, la reducción de la dotación de personal de los ministerios, empresas y entes públicos.

El encargado de llevar a cabo esta misión es Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien ya ha suprimido diversos organismos como el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) o la Comisión Nacional del Microcrédito (Conami).

Dichos recortes de gasto público no se limitan a organismos públicos sino también al propio Gobierno de Milei, habiendo enviado el propio Sturzenegger sugerencias a los diversos ministerios para que reduzcan en un 30% (en promedio) sus estructuras. No obstante, fuentes oficiales dicen que no hay un número establecido y que la reducción dependerá de las competencias que tenga cada área, aunque según un alto funcionario del Ejecutivo "es muy probable que la dinámica que vimos en 2024 se repita este año".

En esta línea, y como informa el medio argentino La Nación, fuentes oficiales afirman que "estamos haciendo una revisión específica, sector por sector, para saber si están alineadas con los objetivos de un gobierno liberal y si tienen una dotación acorde. En los próximos 30 días vamos a eliminar o fusionar secretarías y subsecretarías". Un ejemplo en relación a esto es el del ministro de Defensa, Luis Petri, que pronto anunciará el cierre de la empresa Construcción de Vivienda para la Armada (COVIARA), que depende de su ministerio.

Por otro lado, nos encontramos con otro organismo que se está preparando para reducir su estructura en un 38%. Se trata de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a cargo de Juan Pazo, que en los próximos meses esperan una reducción de su plantilla de entre 1.700 y 1.800 empleados para así conservar una plantilla inferior a los 20.000 trabajadores. Estas bajas se dividirán entre retiros voluntarios y procesos de jubilación de oficio.

Dentro del entorno de Sturzenegger afirman que "hay excesos, redundancias y duplicaciones por todos lados. Hay programas de miles de millones que fueron otorgados de manera fraudulenta". El Gobierno eliminó en 2024 más de 200 áreas, entre direcciones nacionales y coordinaciones y menos de 100 secretarías o subsecretarías.

Fuentes oficiales señalan que harán una evaluación integral en el Estado para analizar qué áreas deben ser eliminadas y cuáles no. Estas mismas fuentes afirman que "revisamos qué competencias deben quedar y cuáles no. Es parte de la consigna sobre qué cosas debe hacer (o no) un gobierno libertario, tal como lo debatimos en el Gabinete. Por ejemplo, no creemos que el gobierno nacional deba hacer viviendas".

El Ministerio de Capital Humano es uno de los organismos sobre los que se han posado las miradas de los trabajadores del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, ya que en este ministerio se concentran el de Trabajo, Desarrollo Social y Educación, teniendo así 14.057 empleados de los 43.691 empleados que componen la administración centralizada. Según cuentan fuentes del ministerio, Sturzenegger tendría en mente dar de baja a 2.000 empleados.

En resumidas cuentas, la motosierra de Milei no da tregua ni siquiera dentro de su propio Gobierno, al que también obliga a ajustarse a las necesidades actuales del país, a no derrochar más de la cuenta y a ahorrar lo máximo posible para que no sea el ciudadano el que tenga que pagar con sus impuestos estos gastos.