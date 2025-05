Miguel Anxo Bastos sorprende como favorito para dar el pregón de las fiestas del Apóstol Santiago

El resultado de una encuesta de La Voz de Galicia ha elegido al profesor Miguel Anxo Bastos como el favorito de la gente para dar el pregón en las fiestas del Apóstol Santiago, en Santiago de Compostela. El conocido medio gallego publicó una encuesta el pasado 6 de mayo para conocer las preferencias de los lectores en torno a quién podría ser el encargado de dar el pregón en las fiestas de Santiago de Compostela. En dicha encuesta, aparecen personajes como David Broncano; el futbolista del Celta de Vigo, Borja Iglesias; o las cantantes Tanxugueiras. Finalmente ninguna de estas figuras ha hecho sombra al profesor libertario.

Miguel Anxo Bastos es un conocido profesor de ciencias políticas en la Universidad de Santiago de Compostela, de quien ya hemos hablado en más de una ocasión en Libre Mercado y que fue galardonado en 2023 con el premio "Juan de Mariana". El profesor gallego es famoso por su defensa de la libertad, por ser anarcocapitalista y por su frase estrella "capitalismo, ahorro y trabajo duru", además de ser un referente para Javier Milei.

Es gracias al interés que despierta el profesor que, desde que se dio a conocer esta encuesta, una avalancha de usuarios votaron a favor de que el encargado de dar el pregón en las fiestas de Santiago de Compostela fuera el profesor Bastos. Así, sus partidarios se pusieron en marcha desde las redes sociales. También lo hizo el profesor Juan Ramón Rallo promoviendo que se votara a Bastos.

Voten al profesor Bastos. https://t.co/UScxVSDxdc — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) May 8, 2025

De esta forma, 29.500 personas han votado a Bastos, más de un 90% de los votos. Hay que tener en cuenta también que Santiago de Compostela está gobernada actualmente por el BNG (Bloque Nacionalista Gallego), de la mano de Goretti Sanmartín, con lo que la presencia de alguien como Bastos no sería muy del agrado de la alcaldesa.

Este hecho tan llamativo e insólito ha llegado a oídos del profesor Bastos, que en una entrevista con La Voz de Galicia ha dicho entre risas que "¡como voy a dar yo el pregón del Apóstol! Si me pongo más nervioso que hablando de teorías del Estado o de políticas medioambientales".

El profesor no parece querer recoger el testigo. "Yo solamente hice un pregón una vez, en una romería pequeña", dice Bastos. "Pero en cada curso, en las cenas de despedida o graduación muchos estudiantes me insisten en ‘'que hable, que hable!''... Y lo haces, pero lo paso mal. Para mí es muy difícil. Además, luego ellos hacen un reels de esos [vídeos cortos] cortando lo que digo, o con trozos de conferencias, y parece que hablo de barbaridades; que las puedo decir, pero no así», bromea de nuevo.

Bastos, en el tono simpático y agradable que le caracteriza, dice que una cosa es eso [hablar en una despedida o graduación] "pero dar el pregón del Apóstol es otra cosa. Muy mal tiene que estar Santiago se se piensa en mí para dar el pregón», defiende con ironía él genio en ciencias políticas. Finalmente, el profesor piensa que "eso sí, con esos votos por Lugo u Orense ya salía diputado".