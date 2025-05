Gerardo Cuerva: "Hay gente en la CEOE empeñada en hacer bandos y hay que estar unidos ante el Gobierno más hostil"

El próximo 20 de mayo se celebran las elecciones para elegir al futuro presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) entre el actual presidente, Gerardo Cuerva, y la candidata apoyada por la CEOE, Ángela de Miguel. Cuerva ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio donde ha comentado su distanciamiento con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y ha cargado contra las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Gerardo Cuerva ha dicho que no sabe la causa por la que Garamendi le dijo que ha "perdido la confianza" en él y ha recordado que desde los años 80 "hay un marco" de trabajo entre la CEOE y la Cepyme para trabajar "sobre la unidad de acción empresarial", pero que eso no significa que exista "una Cepyme subyugada a la CEOE" porque "eso sería cambiar el modelo" y que "si hay que hacerlo que se haga de manera transparente".

El empresario granadino ha recordado que "en la época de Pablo Iglesias como vicepresidente en muchas conversaciones intentaba convencerme de la que las grandes empresas eran malas y yo le decía que no era una cuestión de grandes o pequeñas sino de creer o no creer en la empresa". Cuerva ha asegurado que "poner encima de la mesa disputas entre grandes y pequeñas no es la cuestión" y que cree "en la empresa, en la actividad privada, en la libertad de empresa y en el liberalismo como un vehículo en el que el progreso es posible" y que "en eso" lleva trabajando "estos últimos cuatro años".

La reducción de jornada impuesta por Yolanda Díaz

El presidente en funciones de Cepyme ha comentado una de las propuestas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez y, especialmente, de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: la reducción de la jornada laboral. Gerardo Cuerva ha asegurado que "puede ser el exponente del populismo eso de trabajar menos, cobrar mas y vivir mejor". Cree que "es soez y muy vulgar".

"Se ha creado una demanda que no era una demanda social dentro de la negociación colectiva", ha destacado Gerardo Cuerva que ha comentado que "los trabajadores de este país no pedían una reducción de la jornada". En este sentido ha dicho que "en la negociación colectiva la jornada media negociada es de 38,2 horas y en los convenios de empresa es 37,3. Es decir, que la propia negociación colectiva iba transitando hacia la reducción de la jornada".

Gerardo Cuerva le pregunta Yolanda Díaz: "¿Por qué hay que orillar y despreciar el diálogo social honesto entre sindicatos y empresarios que lleva funcionando durante los últimos 47 años? ¿Qué pasa, que los representantes sindicales en el convenio de la formación que es de 32 horas son mucho más hábiles que los del comercio que está cercano a las 39? No, es que la negociación colectiva está para eso y que dependiendo del sector y del territorio se ponen de acuerdo empresarios y sindicatos en cuál es la duración de la jornada en cada sector y en cada territorio".

Ha ficho que pese a eso llega Yolanda Díaz y "de forma populista hace una propuesta sin ni siquiera estar sustentada por una memoria económica que diga cuál es el efecto que pudiera producirse y de forma unilateral se salta el dialogo social, la negociación colectiva y todos los convenios colectivos que hay y propone una reducción a las 37,5 horas a la semana".

"¿Por qué hablamos de horas a la semana si los convenios se negocian a través de la jornada anual? ¿Queremos hablar de reducción de jornada? Hablemos de absentismo, de flexibilidad, de horas extras, de productividad, ese elefante en la habitación que nadie quiere ver. ¿Tan simples pueden ser los planteamientos que nos lleven a ese sobrecoste impuesto sin tener en cuenta absolutamente nada?", ha dicho Gerardo Cuerva sobre esta cuestión.

El papel de los sindicatos y la posición de Cepyme

A los sindicatos les dice que "si dejamos que le Gobierno intervenga por un lado el salario, porque poner los umbrales donde está el SMI ha incidido en todas las tablas salariales, y, por otro lado, dejamos también que de forma unilateral y por ley pongan la duración de la jornada ¿donde está la esencia de la negociación colectiva? Estamos cediendo sindicatos y empresarios a la voluntad de un Gobierno intervencionista que viene a intervenir el sistema económico".

"Muchos compañeros de los sindicatos advierten una deriva en la que sobraríamos todos. Para ellos es una victoria cortoplacista y se apuntan el tanto", ha dicho Gerardo Cuerva para el que "es populismo puro" pedir "trabajar menos y cobrar más".

Sobre la posición de Cepyme y el Gobierno de Pedro Sánchez con una CEOE cercana a los intereses socialistas ha dicho que "tenemos que tener neutralidad política" y que "eso quiere decir que no se puede hacer seguidismo con ninguna sigla". "Lo estamos confundiendo con la neutralidad ideológica", ha advertido. "¿Por qué no podemos defender en lo que creemos? ¿Qué ha pasado en este país? ¿Qué complejo tenemos?", se ha preguntado.

Gerardo Cuerva también ha comentado la aparición de Conpymes. Ha dicho que "cuando tú no ocupas un espacio viene alguien el que lo ocupa. Si nosotros damos signos de debilidad y de división, cosa que detesto, porque hay gente en la CEOE empeñada en hacer bandos y hoy más que nunca hay que estar unidos porque tenemos el Gobierno más hostil en la democracia. Es el más contrario e intervencionista hacia el mundo empresarial y eso es sinónimo de tener la máxima unidad y hay gente que se empeña en hacer bandos y es una equivocación abrir en canal a las organizaciones empresariales en España. Es un gravísimo error".