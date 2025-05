El "secreto" sobre las pensiones que se le vuelve en contra al Gobierno

El optimismo económico del Gobierno no tiene límites. Esta misma semana, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha desvelado "un secreto" en una entrevista en Navarra TV sobre la reforma de pensiones ideada por su antecesor, José Luis Escrivá.

"Es más, le contaré un secreto de los que se pueden contar. Son varios países los que vienen a preguntarnos cómo lo hemos hecho. Países potentes de Europa, como Alemania o Luxemburgo, nos preguntan cómo España está desplegando su reforma de pensiones porque están interesados. Eso es otro signo de fortaleza de nuestro sistema" celebró.

📺 @Saizelma en @NavarraTV lanza un mensaje de tranquilidad a los pensionistas "La sostenibilidad de las pensiones se basa en los daros. Estamos batiendo récords en afiliación y otros paises nos preguntan cómo lo estamos haciendo" pic.twitter.com/ERo0PDSFfY — Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) May 13, 2025

Cabe recordar que la reforma de pensiones que el Gobierno aprobó en el año 2023 está basada en subir impuestos sin reducir ni un euro del gasto del sistema. Entre los diferentes golpes fiscales a la economía productiva para pagar las pensiones se encuentra el Mecanismo de Equidad intergeneracional (MEI), que sube las cotizaciones cada vez más cada año a los más de 21 millones de trabajadores y empresas del país.

También está la "cuota de solidaridad", que supone gravar parte del sueldo no sujeta ahora mismo a cotizaciones (porque supera la base máxima). Como ya hemos explicado en Libre Mercado, esta "cuota" no es cotización, porque no genera derechos: es un impuesto. Otro palo a los salarios altos consiste en subir cada vez más las bases de cotización. La AIREF calcula que todas estas estocadas generarán 2.680 millones de euros al sistema que subirán hasta los casi 7.000 millones en 2029.

Sin embargo, a pesar de estos ingresos extra, el gasto será cada vez mayor debido a medidas establecidas por el Gobierno de Sánchez, como la revalorización de las pensiones según el IPC, y a otros factores, como que cada vez habrá más pensionistas cobrando pensiones más altas.

La Seguridad Social cerró el año 2024 con una deuda de 126.173 millones y un déficit oficial de 9.834 millones a pesar de que el sistema recibió del Estado transferencias de 48.213 millones de euros para pagar las pensiones. En los próximos años, el descuadre será todavía mayor y cada vez será más necesario usar más parte del presupuesto público ara pagar las pensiones, que se detraerán de otras partidas ¿Le contará esto el Gobierno a Alemania y a Luxemburgo?

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.