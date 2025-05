PwC señala la baja natalidad como una "amenaza silenciosa" para la economía y la sociedad de los países desarrollados

"Las sociedades desarrolladas enfrentan un profundo desafío socioeconómico producido por el envejecimiento de la población: el número de nuevos nacimientos no es suficiente para sostener sus poblaciones y sus economías", es la principal conclusión del informe elaborado por PwC Strategy y que, bajo el título 'Shaping the future: socioeconomic challenges and opportunities in aging societies', recoge y analiza el profundo cambio demográfico que se está viviendo en países como España, Italia, Estados Unidos y Reino Unido.

Son países, explica el informe, en los que el nacimiento de hijos por mujer ha caído muy por debajo del umbral de reemplazo de 2,1 hijos por mujer -1,2 en España e Italia, 1,6 en EEUU y Reino Unido- y no presenta visos de recuperación.

Reducción de población

Como consecuencia de esta situación, se prevé para final de siglo una reducción de la población de entre el 30% y el 40% en España e Italia, respectivamente. Un descenso que tendrá un enorme impacto en el crecimiento económico, con una reducción estimada del PIB del 60 %, aproximadamente, en ambos países, por el descenso de la población activa y el aumento de las ratios de dependencia.

"A ello se suma, para desequilibrar aún más la economía de bienestar, un incremento sustancial del gasto público en pensiones y sanidad, que se prevé que se disparará en 751.000 millones de dólares en EEUU y en 137.000 millones en el Reino Unido para 2050, lo que equivale a 3,8 y 4,8 puntos porcentuales del PIB, respectivamente", detalla.

Más allá de la economía

Además de los impactos económicos, el envejecimiento trae consigo retos sociales importantes, como el aumento de la soledad entre mayores -actualmente más del 40% de los hogares unipersonales está ocupado por personas de más de 65 años-. Además, la disminución de generaciones jóvenes también tiene una gran repercusión en el impulso a las actividades que demanden innovación y dinamismo, ya que tradicionalmente ha sido esa población joven la que ha impulsado estas actividades.

Para abordar esos desafíos, el informe plantea estrategias específicas, como fomentar políticas familiares que aumenten la fertilidad, incorporar tecnologías de reproducción asistida dentro de marcos más amplios de apoyo a la natalidad, y desarrollar una nueva economía del cuidado que responda eficazmente a la creciente demanda del envejecimiento poblacional.

Retraso en la maternidad

"Sumado a este fenómeno, las generaciones más jóvenes también se ven afectadas retrasando entre 4 y 5 años el acceso a hitos personales como el matrimonio, la propiedad de la vivienda o la paternidad. Este retraso ha sido especialmente notorio en esa paternidad: la edad media para tener el primer hijo pasó de 27 años en 1990 a 32 en 2022, con un impacto directo en la fertilidad", explica el informe.

Por eso, ante el descenso sostenido de la natalidad y el envejecimiento de la población, el informe de PwC Strategy señala la importancia de incorporar técnicas de reproducción asistida que promuevan la fertilidad como parte de una estrategia demográfica integral. Sobre todo, en un escenario en el que las probabilidades de éxito del embarazo disminuyen con la edad, y que exige una respuesta más ambiciosa.

Los expertos abogan por tratar la infertilidad como un problema de salud pública, señalando que el 21% de las madres afirman tener menos hijos de los que hubieran deseado. Por ello destaca el papel potencial de la medicina reproductiva y la incorporación de esas tecnologías de reproducción asistida (TRA) a marcos de apoyo a la fertilidad que podrían contribuir a reducir la brecha entre el número de hijos deseados y el número real, y a mitigar los efectos económicos y sociales de una población en declive.

"Debemos replantear la fertilidad como un bien público y un pilar de la sostenibilidad demográfica", afirma Javier Sánchez-Prieto, CEO de IVI RMA Global. "No solo estamos ayudando a pacientes, sino contribuyendo a que las sociedades se sostengan". España lidera estas terapias con un 11% de los nacimientos a través de TRA. Si países como EEUU, Reino Unido e Italia alcanzaran ese mismo nivel de acceso y utilización, podrían sumar colectivamente más de 375.000 nacimientos anuales, lo que permitiría retrasar el declive poblacional entre 7 y 22 años.

"No podemos olvidar que el envejecimiento de las poblaciones es uno de los cambios demográficos más definitorios del siglo XXI, reconfigurando economías, sociedades e industrias en todo el mundo. Los avances en salud y en los niveles de vida han extendido la esperanza de vida a niveles sin precedentes, mientras que las tasas de fertilidad en descenso han dejado a muchas naciones luchando con generaciones jóvenes en disminución", argumentan.

Juntos, estos dos factores están creando una "ecuación del envejecimiento", definida como la interacción compleja entre la mayor esperanza de vida y la disminución de las tasas de natalidad, lo que lleva a una estructura poblacional envejecida y desafía los modelos tradicionales de crecimiento económico y sostenibilidad fiscal.