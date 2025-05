Escrivá confirma para qué le mandó Sánchez al Banco de España: sin critica en pensiones, ni vivienda, ni deuda catalana

Hubo gente que albergó esperanzas antes y después de la llegada de José Luis Escrivá al Banco de España. Olvidaron un factor decisivo: lo mandó Pedro Sánchez, el presidente que no ha perdido una ocasión de invadir una sola institución. Y, por lo tanto, no podía ser distinto el caso del Banco de España: El último informe del Banco de España es la mayor muestra: ni una crítica en pensiones, ni en vivienda, ni en la condonación de la deuda catalana, ni en la reducción de la jornada laboral…

El informe es fácil de describir. No entra ni a valorar reforma de las pensiones cuando la deuda de la Seguridad Social supera ya los 126.000 millones -no llegaba a los 40.000 millones cuando Pedro Sánchez llegó al poder. La atención que le presta a este pequeño detalle el Banco de Escrivá es la de remitirse al informe de la Airef. Y ni siquiera así puede omitir la existencia de riesgos de sostenibilidad.

Dos: no valora el posible impacto de la reducción de la jornada laboral. Tres: en materia de vivienda se remite a la valoración hecha en el año 2023, el año de la aprobación de la última ley que ha limitado la construcción en España generando más problemas en la oferta de inmuebles y elevando los precios. Cuatro: no hay ni media evaluación crítica del modelo económico del Gobierno, basado en un consumo interno totalmente lastrado por una carga fiscal que ha subido en más de 140.000 millones de euros desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.

Cinco: no se pronuncia sobre la condonación de la deuda catalana y el pacto fiscal con esa comunidad para crear un sistema ilegal de cupo y concierto no recogido en la Constitución.

Seis: la crítica brilla por su ausencia en la valoración de la política económica, una economía que tiene la tasa de paro más alta de la UE, pérdida de poder adquisitivo para la población, la mayor tasa de pobreza infantil de Europa y la quinta mayor de pobreza real.

Y todo ello lo concluye el Banco de Escrivá tras asumir en ese informe que hay un menor consumo per capita (por debajo del previo a la pandemia mientras en la UE crece a ritmos del 1,4%; que el auge económico se debe a un mayor consumo público, del 4,1% frente al 2,7% de la zona euro; que la incapacidad temporal, ha crecido del 2,7% al 4,4%; que no se consiguen eliminar las vacantes de empleo; que España carece de plan fiscal y presupuestario a medio plazo; que la vivienda no frena su incremento de precio en la compra y el alquiler por culpa del estrangulamiento de la oferta, la inseguridad jurídica y la carga fiscal; que el déficit público sigue por encima de los niveles previos a la pandemia; y que la productividad por trabajador en el año 2024 sigue alejándose de la europea.

