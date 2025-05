Iberdrola avisa de que cerrar las nucleares sería "enterrar 50.000 millones": "Cuidado con las consecuencias"

Nuevo mensaje al Gobierno de las propietarias de las centrales nucleares españolas. En un foro del diario Expansión en el que han coincidido directivos de Iberdrola, Endesa y Naturgy, han reiterado su disposición de seguir en marcha y su petición de una revisión de los impuestos para ser "rentables". En el acto, también se ha hablado de la posibilidad de que en las próximas semanas las dueñas de la central nuclear de Almaraz pidan una miniprórroga de tres años para hacer posible el debate. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha considerado que "más pronto que tarde" se hará la petición formal para abordar un nuevo calendario de cierre para las centrales nucleares.

Entre los que han tomado la palabra ha estado el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle: "Me gustaría volverme a sentar para hablar sobre el calendario y ver realmente si vale la pena cumplir esto a rajatabla", dijo tajante el directivo, insistiendo en que el problema no es tecnológico, es económico porque "las centrales están bien mantenidas".

"¿Las vamos a cerrar cuando Francia va a construir 10.000 megavatios por 67.000 millones de euros?", se ha preguntado el directivo de Iberdrola en alusión a los planes franceses de incrementar su parque nuclear. "Cerrarlas es como enterrar 50.000 millones de euros porque no las necesitamos", ha señalado Ruiz-Tagle antes de solicitar "un debate sosegado, técnico y económico para poder buscar la mejor solución" ya que, según ha dicho "no son viables económicamente" por la carga fiscal. "Si no las quieren, pues las cerramos", sentenció, antes de alertar: "Cuidado con las consecuencias".

También ha pedido rebajar la fiscalidad Bogas, quien ha defendido que "hoy por hoy quitando los impuestos es más barata que las renovables". El CEO de Endesa ha recordado que la carga fiscal se ha incrementado un 70% desde 2010. "Es la más competitiva y no es rentable y eso no tiene sentido", ha señalado Bogas, quien ha sostenido que ajustar su fiscalidad "no tiene por qué repercutir en los ciudadanos", en alusión a las condiciones que lanzó Pedro Sánchez para hablar de una prórroga. "Hay soluciones para hacerlo", ha defendido.

Mientras, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha abogado por ampliar a 10 años los permisos de Almaraz, lo que conllevaría extender su operación hasta 2030. "Tenemos todos una visión bastante similar de lo que se tiene que hacer", ha asegurado Reynés, quien ha negado que Naturgy tenga interés en el cierre nuclear, en alusión al previsible incremento del uso de los ciclos combinados como energía de respaldo si España renuncia a la energía atómica. "Los que dicen eso no entienden nada de energía eléctrica porque la nuclear es una fuente de base y el gas de respaldo y son complementarias", ha asegurado.

Reynés ha recordado el hecho de que los dos reactores de Almaraz, con fecha de cierre en 2027 y 2028, son los únicos con permiso para operar siete y ocho años en lugar de los diez del resto de centrales. "Es una postura práctica, alarguemos el permiso técnico como el resto y mientras tanto repensemos el calendario de cierre de todo el parque porque entre 2019 y 2025 han pasado muchas cosas", ha dicho.