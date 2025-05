Hartazgo entre los turistas ingleses por las manifestaciones en Canarias: "Nos iremos a las Islas Griegas"

Este pasado domingo miles de personas volvieron a salir a la calle en las Islas Canarias para protestar contra "la turistificación, la especulación inmobiliaria y un modelo económico que sólo genera desigualdad". Dicha movilización consiguió sacar a las calles a 23.000 personas según la Delegación del Gobierno, y a unas 90.000 según los propios organizadores. Estas protestas empiezan a ser cada vez más habituales y los manifestantes reclaman un control del Gobierno sobre los turistas que deberían llegar a sus islas.

Estas movilizaciones no han pasado desapercibidas para la prensa inglesa, ya que uno de los diarios más leídos del país, como es el Daily Mail, se ha hecho eco de esta manifestación y ha recogido las críticas de varios turistas que se encontraban el pasado fin de semana en Tenerife.

Así pues, un turista escocés de nombre Dave Dott de 60 años dijo "creo que es estúpido" [sobre la manifestación], y que "esta isla se derrumbará si los manifestantes logran salirse con la suya, ya que sin turismo la isla no tiene nada. Llevo décadas viniendo aquí y no me van a desanimar. Creo que es una pequeña minoría, pero ruidosa, a la que obviamente no les importa el sector de servicios, que se vería muy afectado".

"Cuidado con lo que desean"

Paul Nixon, también de 60 años y procedente de Staffordshire (Reino Unido) ha expresado que "todo el mundo tiene derecho a protestar, pero realmente tienen que tener cuidado con lo que desean. Creo que las reservas ya han bajado, para ser sincero, parece más tranquilo este año. Vi que estaban rociando a los turistas con agua en Barcelona, lo cual está completamente mal. Si empezaran a hacer eso aquí, definitivamente nos desanimaríamos a venir".

Steven y Michelle Ross, de 55 y 56 años, también quisieron compartir sus opiniones con el tabloide inglés. Michelle dijo que "el año pasado estábamos caminando desde la playa y de repente vimos a miles de lugareños que venían hacia nosotros. Todo estaba relativamente tranquilo, pero había carteles que decían ‘turistas, volved a casa’, lo cual te hace no sentirte muy bienvenido".

En esta línea, Steven reafirmó las palabras de su esposa y agregó: "Hemos estado viniendo aquí durante 15 años, si realmente no nos quieren aquí nos buscaremos otro lugar. Aunque puedo entender algunas cosas desde sus puntos de vista, si viene menos gente se verán afectados muchos puestos de trabajo, siendo esta su principal fuente de ingresos. ¿Y cómo se controla que haya menos turistas?"

"Si esto va a peor, nos iremos a las islas griegas"

Por último, otra pareja de Staffordshire, Olwyn y Dave Hughes, ambos de 71 años, dijeron que si las protestas se vuelven demasiado fuertes que "regresarán a las islas griegas". Dave dijo: "Llevamos 14 años viniendo y aún no nos hemos desanimado, pero creo que mucha gente sí, porque en esta época el lugar suele estar abarrotado y ahora está mucho más tranquilo que el año pasado".

También expresó lo siguiente: "Entiendo que la vivienda es un gran problema. Lo que están afrontando los vecinos es el equivalente a que los estadounidenses se apropien de todas las casas de Cornualles para tenerlas como segundas residencias y algunos de los vecinos no tienen ninguna posibilidad de comprarlas. Pero sin turistas, mucha gente, como los miles de taxistas, no tendrían trabajo".

"No nos gusta lo que vemos en televisión, todo ese rollo de ‘turistas, volved a casa’. Si se vuelve demasiado o no nos sentimos queridos, regresaremos a las islas griegas", finalizó Dave.

En definitiva, vemos como esta situación se va tensando cada vez más sin que se le consiga poner un remedio desde la Administración Pública. Los turistas poco a poco van viendo España como un destino menos amigable y eso repercutirá en la economía de los españoles, o en este caso, de los canarios.