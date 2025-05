OpenAI quiere crear su propio dispositivo con inteligencia artificial, y ya cuenta con Jony Ive para conseguirlo

OpenAI, la compañía de inteligencia artificial conocida por ser la creadora de ChatGPT, ha anunciado la adquisición de la startup io por 5.000 millones de dólares (unos 4.411 millones de euros).

La startup io fue cofundada por Jony Ive hace poco más de un año, el legendario diseñador de Apple y uno de los principales responsables del diseño del iPhone, el iPad y otros productos icónicos de la compañía. Ive dejó Apple en 2019 tras casi 30 años, y desde entonces ha trabajado en proyectos de diseño más independientes.

En total, OpenAI habría desembolsado 6.400 millones de dólares (unos 5.646 millones de euros) para hacerse con el 100% de la propiedad de io, ya que ya poseía un 23% del capital desde finales del año pasado.

Los 55 empleados de IO se integrarán en el equipo de OpenAI. No obstante, Jony Ive no se incorporará directamente a la plantilla, aunque, según fuentes citadas por el Financial Times, asumirá "responsabilidades clave en diseño y creatividad", junto a parte del equipo de su empresa matriz, LoveFrom.

"Creo que tenemos la oportunidad de reinventar por completo lo que significa usar un ordenador", declaró Sam Altman, fundador de OpenAI.