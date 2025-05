'The Telegraph' dice que el apagón en España se debió a un fallido "experimento" del Gobierno y lo compara con Chernobyl

La insistencia del presidente y Sara Aagesen en los "millones de datos" que hay que analizar para explicar que aún no sé sepa el porqué del apagón no convence en Europa, según un artículo de The Telegraph muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez y en el que se arroja una teoría sobre lo que ocurrió citando fuentes de la UE.

El autor dice que según dichas fuentes las autoridades españolas estaban "poniendo a prueba" el sistema aumentando el peso de las renovables con el fin de "prepararse para el apagado de las centrales nucleares a partir de 2027". "Parece que el Gobierno aceleró el proceso de forma imprudente antes de acometer las inversiones necesarias para contar con una red sofisticada propia del siglo XXI capaz de manejar" la generación renovable, continúa el reportero, que asegura que la situación "le recuerda al accidente de Chernóbil, que empezó como una prueba de simulación de enfriamiento del reactor en condiciones de apagón", en alusión a la catástrofe de 1986.

El artículo, durísimo con el Ejecutivo, dice que la "fe" en que el Gobierno dé una explicación creíble se acaba, afirma que Sánchez está "tratando de ganar tiempo" con lo dicho hasta ahora y sostiene que todo "huele a encubrimiento".

Tras recordar cómo Red Eléctrica está controlada por el Ejecutivo y también el sueldo de su presidenta "socialista", el periodista pone el foco no en las renovables sino en el encargado de gestionar la red para que su creciente entrada en el sistema funcione. El periodista señala que otros países tienen porcentajes mayores de penetración renovable sin haber sufrido hasta ahora una situación semejante y culpa al Ejecutivo de estar intentando "desviar la atención de su propia responsabilidad", en alusión a su escasa inversión en la modernización de la red pese al radical cambio del mix energético de los últimos años.

El artículo alude a cómo existen sistemas (inversores para proporcionar inercia a plantas solares y eólicas y almacenamiento) para responder a los problemas que genera la creciente presencia renovable y apunta a una gestión "negligente". También alude al reciente comunicado de las eléctricas a través de la patronal AELEC señalando que horas antes de la cronología facilitada hasta ahora por Transición Ecológica se detectaron oscilaciones de tensión que siguen sin ser explicadas.

"El señor Sánchez debería dejar de agitar la guerrilla contra su industria nuclear", afirma antes de señalar que "hasta que no conozcamos por qué se descontroló la tensión antes del apagón es imposible saber qué es lo que ocurrió realmente y Sánchez y sus amigos parecen dispuestos a impedir que lo averigüemos. Es el PSOE a quien hay que mirar en este fiasco, la energía verde es sólo una víctima colateral", subraya.