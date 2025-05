El PSOE quiere subir los impuestos a la casa de la playa o del pueblo: qué hay detrás del golpe a las "viviendas vacías"

Todos los medios de comunicación se han hecho eco está semana de la nueva estocada fiscal para los propietarios de vivienda en España que prepara el PSOE. Fue el pasado jueves cuando el Grupo Parlamentario Socialista registró una proposición de Ley que contempla varias subidas de impuestos en materia de vivienda.

En su plan, los de Pedro Sánchez la han tomado con los pisos turísticos y con las socimis. A los primeros, les quieren subir el IVA al 21%, y a las segundas, la parte del beneficio que no están obligadas a repartir (que es el 20%) del 15% al 25%. También plantean un impuesto específico a la compra de vivienda por parte de extranjeros.

Sin embargo, la parte del plan que más titulares de prensa ha acaparado es la del golpe fiscal a las "viviendas vacías". El PSOE justificó el "aumento de la tributación por vivienda vacía" en el objetivo de "incentivar su salida al mercado del alquiler".

¿Qué es una vivienda vacía?

Como ya hemos publicado el Libre Mercado en otras ocasiones, el término "vivienda vacía" es un concepto ambiguo y poco definido. Según el INE, una vivienda se considera "vacía cuando no es la residencia habitual de ninguna persona ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie. Se trata de viviendas deshabitadas".

Sin embargo, esta definición es diferente, por ejemplo, a la que ya otorgaba la Generalidad de Cataluña, que entiende que una vivienda vacía es "la que está desocupada durante más de dos años sin causa justificada". De hecho, con la Ley de Vivienda, el Gobierno de Sánchez dio luz verde a los ayuntamientos españoles a considerar "vacías" las casas "desocupadas con carácter permanente por más de dos años" para así subirles más el IBI. Sin embargo, nada impide al político de turno volver a modificar el concepto. ¿Por qué dos años y no uno o medio? podrían preguntarse. ¿Si voy solo un día cada dos años ya no está "vacía"? podrían preguntarse el resto de ciudadanos.

Es la casa de la playa o del pueblo

Las dudas con el concepto "vivienda vacía" son muchas, aunque buceando en la propuesta del PSOE llama la atención un asunto: no están proponiendo una subida de impuestos a casas cerradas a cal y canto como parecen hacer creer, sino que la subida fiscal abarca a todas las segundas (o terceras) residencias del país. Lo llaman en el texto "inmuebles ociosos".

Según el texto del PSOE, "se establece un nuevo sistema de imputación de rentas inmobiliarias con la finalidad de movilizar inmuebles hacia el mercado del alquiler y dotar de mayor progresividad al sistema, al depender la imputación de la cuantía total del valor catastral de los inmuebles ociosos".

La imputación de rentas es el castigo que aplica Hacienda a los propietarios de vivienda en el IRPF por el hecho de tener una vivienda en el pueblo o en la playa. Aquí no hay ni rastro del concepto de "vivienda vacía".

El PSOE continúa explicando que "en el supuesto de los bienes inmuebles urbanos, así como en el caso de los inmuebles rústicos con construcciones que no resulten indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, no afectos en ambos casos a actividades económicas, ni generadores de rendimientos del capital, excluida la vivienda habitual y el suelo no edificado, tendrá la consideración de renta imputada la cantidad que resulte de aplicar a la suma de los valores catastrales de los inmuebles a los que se refiere este apartado, los porcentajes que se indican en la siguiente escala":

Hasta 100.000 euros de valor catastral: 1,1%

De 100.000 euros a 500.000: 1,5%

De 500.000 euros a 1 millón: 2%

De 1 millón de euros en adelante: 3%

100 euros más por una casa de 200.000

Esta nueva escala de gravámenes supone una subida fiscal respecto a la imputación de rentas actual, que es del 1,1% del valor catastral si se hubiera revisado ese valor en los últimos 10 años (normalmente al alza) y del 1,1% si no se ha revisado.

Según un cálculo que ha facilitado el Reaf a Libre Mercado, el plan del PSOE para una vivienda, por ejemplo, en el pueblo con un valor catastral de apenas 200.000 euros supondría incrementar la base imponible del propietario en 400 euros. Si suponemos que ese contribuyente tiene unos ingresos de 60.000 euros (y no tiene una situación fiscal especial, como hijos menores) pagaría un marginal del 25%, por lo que la subida de impuestos anual del PSOE al propietario sería de 100 euros.

Preguntado por este periódico, el ministerio de Vivienda no responde a por qué están hablando de "viviendas vacías" cuando la realidad es que, según está redactado el plan, engloba a todas las viviendas que no sean primera residencia. Eso sí, la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, mencionó a las "segundas residencias" en su obligación, por lo que estaríamos ante una subida de impuestos masiva.

