España se hunde en el Índice de Libertad de Expresión desde que llegó Sánchez

Este mismo martes se produjo un nuevo atentado contra la libertad de expresión en España con la tramitación de una regulación para impedir que aquellos periodistas que se atreven a cuestionar al Gobierno de Sánchez agitadores ultra como han sido denominados estos trabajadores por el propio Gobierno y por sus medios afines.

Se produce así un nuevo ataque a la libertad de expresión, sumado a otros ataques perpetrados por este Gobierno del PSOE, como el hecho de llamar "pseudomedios" a todos aquellos periódicos que no se dedican a bailarles el agua de forma sistemática.

Tanto estos ataques a la libertad de expresión, como otros que se producen a través de la aprobación de leyes que califican como "delito de odio" cosas que no deberían ser delitos, han hecho que España sea vista desde fuera como un país menos libre y donde se ha retrocedido en materia de libertad de expresión. Asimismo podemos ver como, según Our World In Data, España se ha vuelto un país menos libre desde que Sánchez llegó al poder.

Como podemos ver en el gráfico, cuando Sánchez llegó al poder la puntuación de España era de 0,91 puntos (cuanto más cerca se esté de 1 significa que hay más libertad de expresión), mientras que en 2024 esta puntuación bajó hasta los 0,86 puntos. Estas cifras también están lejos de las vistas en la década de los 2000, cuando España obtenía 0,96 puntos en esta materia.

¿Qué indicadores componen este índice?

Según el Instituto V-Dem, los indicadores utilizados para medir el nivel de libertad de expresión de un país son los siguientes: 1) Esfuerzos de censura gubernamental y de los medios de comunicación, 2) libertad de expresión académica y cultural, 3) hostigamiento a periodistas, 4) libertad de debate para mujeres y hombres, 5) perspectivas de los medios de comunicación impresos y audiovisuales, 6) sesgo de los medios de comunicación, 7) medios impresos y audiovisuales críticos.

Este retroceso en libertades y derechos ha hecho que España haya sido superada incluso por países que distan mucho de ser ricos y desarrollados, como es el caso de Jamaica, Costa Rica, Honduras o Nigeria, aunque también se ha visto superada por Letonia, Lituania, o Estonia. Si observamos el último ranking proporcionado por Our World In Data, que es del año 2024, vemos que hay 30 países donde la libertad de expresión es mayor que en España.

La caída de España en el ranking resulta muy clarificadora y nos ilustra muy bien en qué país se está convirtiendo, donde no sólo es que el Gobierno se dedique a atacar a periodistas o personas que cuestionen sus políticas, sino que también los propios medios de comunicación afines y los periodistas del régimen también se encargan de hacer lo propio.

Sin ir más lejos, a los compañeros de Libertad Digital se les niega la palabra en los turnos de preguntas de Moncloa desde el 11 de abril de 2023, es decir, desde hace más de dos años. El motivo no es otro que hacer preguntas que no se limitan a preguntarle a Óscar Puente sobre cuál es su canción favorita de Taylor Swift, o cualquier otra pregunta sin ningún tipo de relevancia e interés para el ciudadano.

Otro punto que busca minar la libertad de expresión es el hecho de que el presidente del Gobierno quiera acabar con el anonimato en redes sociales, que en muchos casos supone una garantía para aquellas personas que no pueden (o no quieren) exponerse públicamente para expresar sus opiniones, ya que no son pocos los casos donde hay grupos que se dedican a buscar donde trabajan estas personas para intentar que sean despedidas.

En resumidas cuentas, la España de Pedro Sánchez se está volviendo cada vez más un país en el que expresar libremente una opinión se hace con un mayor coste, ya sea legal o no legal, y donde hasta países tercermundistas como Jamaica o Nigeria se están volviendo más libres que el nuestro.