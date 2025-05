Jesús Fernández Villaverde: "El Estado moderno es un Estado fiscal"

En un acto celebrado en la Fundación Rafael del Pino, Jesús Fernández Villaverde presentó junto a Francisco de la Torre su último libro, La factura del cupo catalán. Durante su intervención, el destacado economista español afincado en Estados Unidos desgranó los fundamentos técnicos y políticos del actual sistema de financiación autonómica, y alertó del riesgo de romper su lógica a través del tipo de concesiones particulares como las que plantea el pacto entre el gobierno del PSOE, el PSC y ERC.

Inspirándose en el clásico pensamiento de Joseph Schumpeter, Fernández Villaverde recordó que "el Estado moderno es, ante todo, un Estado fiscal. Por tanto, cambiar la arquitectura fiscal de un país no es, por tanto, una cuestión menor. Si uno cambia el sistema fiscal, cambia el Estado. Y eso no se puede hacer deprisa y corriendo, solamente para investir a un presidente autonómico", advirtió.

España, el cuarto país más descentralizado del mundo

El economista y catedrático de la Universidad de Pensilvania desde 2007 subrayó que "España es uno de los países más descentralizados del planeta. De hecho, ocupa el cuarto lugar en el índice de autoridad regional, solo por detrás de Alemania, Bosnia-Herzegovina y la India. A diferencia de lo que suele creerse, España está más descentralizada que países explícitamente federales como Estados Unidos o Canadá". Los datos lo confirman: "de cada 100 euros que gasta el sector público en España, 32,5 van a pensiones, 32 a comunidades autónomas, 24 a la Administración central y 11,5 a corporaciones locales".

En cuanto al empleo público, de los tres millones de empleados, solo medio millón trabajan para el Estado central, la mitad de ellos en fuerzas de seguridad y defensa, mientras que casi dos millones están a las órdenes de las autonomías. Así, si uno se cruza con un funcionario, lo más probable es que trabaje para una comunidad autónoma". Esto se debe a que las comunidades gestionan las tres grandes patas del Estado del Bienestar: sanidad, educación y prestaciones sociales. "Hablar de financiación autonómica es, por tanto, hablar del núcleo del Estado del Bienestar", afirmó.

¿Y cómo se financian los servicios autonómicos? Según Fernández Villaverde, "en España coexisten dos regímenes fiscales: el común, que agrupa a 15 comunidades, y el foral, reservado al País Vasco y Navarra. Las comunidades del régimen común reciben el 50% del IRPF recaudado en su territorio, otro 50% del IVA consumido localmente, y porcentajes similares en impuestos especiales como los de hidrocarburos. A esto se suman varios fondos de nivelación para compensar las desigualdades entre regiones. El sistema foral, sin embargo, funciona de manera radicalmente distinta: las diputaciones forales recaudan y gestionan todos los impuestos, y luego transfieren a Madrid una aportación (el cupo vasco o la aportación navarra) para cubrir su parte de los gastos comunes del Estado. El problema es que el cálculo de esa aportación es opaco y sistemáticamente favorable a los territorios forales".

En su opinión, "los números no engañan. Mientras que la financiación por habitante en el País Vasco es de 6.614 euros y en Navarra de 5.879, la media del régimen común es de 3.400. Cataluña recibe 3.800 euros por habitante y Madrid, 3.100. Andalucía, por ejemplo, se queda en 3.141 euros. ¿Por qué un andaluz recibe 3.141 euros para sanidad y educación mientras un vasco cuenta con 6.642?", se preguntó Fernández Villaverde. Esta diferencia se traduce asimismo en un mayor gasto: "Navarra gasta más de 7.800 euros por habitante, mientras que Andalucía apenas supera los 3.400".

Cataluña: un protoestado pagado con dinero ajeno

Una de las aportaciones más reveladoras del libro es la comparación detallada de los presupuestos de la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña. Igualando las poblaciones y las estructuras de gasto, Madrid gastaría 32.000 millones al año, frente a los 47.000 millones que gasta Cataluña. ¿La razón? "Cataluña ha dedicado 40 años a construir una estructura más propia de un protoestado", explicó el autor.

Por ejemplo, "el gasto en política exterior de la Generalitat es de 72 millones, frente a menos de 4 millones en Madrid". También se detectan partidas dudosas como pensiones autonómicas —a pesar de que no tienen transferidas las competencias—, que sirven, por ejemplo, para financiar generosas jubilaciones a expresidentes autonómicos. Resumiendo: Cataluña no recibe menos: gasta más. No tiene un problema de ingresos, sino de gastos", sentenció.

Ahondando en su discurso, el economista calificó el sistema foral como un "tumor" que genera "envidia institucional" entre otras regiones. Frente a la narrativa del "España nos roba", Fernandez Villaverde lanzó una provocadora síntesis: "No es España, es Bilbao…". En esta línea, defendió que el pacto PSC-ERC para avanzar hacia una financiación "singular" para Cataluña se debe interpretar como un intento de replicar los privilegios existentes en el caso vasco. "Claro que no lo van a llamar ‘cupo catalán’, lo llamarán ‘financiación singular’ para que los periodistas piquen", ironizó.

Sin embargo, en opinión de JFV, riesgos de un escenario así son enormes. Desde una fragmentación de la Agencia Tributaria y pérdida de eficiencia recaudatoria, hasta conflictos constitucionales y con la UE. Y todo ello, para obtener —en el mejor de los casos— 3.000 millones netos, que previsiblemente se irían diluyendo conforme desaparezca la "cuota de solidaridad".

Cataluña sufre un problema estructural de crecimiento económico, pero, según el autor, este no tiene nada que ver con su financiación, sino con décadas de malas decisiones económicas. "Las élites catalanas quieren hacer creer que el problema es el sistema fiscal, pero esto no es más que una excusa para no afrontar sus errores y seguir transfiriendo la factura de construir su protoestado al resto de España, para que otros sean quienes lo paguen", apuntó.

Las críticas de Francisco de la Torre

Francisco de la Torre complementó el análisis técnico y teórico que formuló Jesús Fernández Villaverde con una defensa de la racionalidad económica frente al avance de privilegios fiscales. Desde su doble condición de economista y político, el ex diputado de Ciudadanos recordó que la fragmentación económica y tributaria conduce inevitablemente a un menor crecimiento.

"Cuando se busca extender el sistema foral, no se está apostando por la eficiencia ni la equidad, sino por institucionalizar el privilegio", explicó. En su opinión, un sistema de financiación puede ser federal y racional —como ocurre en Alemania—, pero lo que se está proponiendo para Cataluña reproduce un modelo confederal fallido, más parecido a la Unión Europea, que funciona sin poder fiscal real.

Denunció la opacidad del cupo vasco —"el secreto mejor guardado de la democracia"— y demostró, con datos, que comunidades como Navarra dependen en gran parte del ajuste de IVA financiado por el resto de españoles. "No es un sistema de riesgo propio: es un sistema en el que los demás te ingresan", afirmó.

De la Torre defendió que el sistema actual del régimen común no es perfecto, pero ha sido una historia de éxito relativa, al permitir financiar educación y sanidad. El problema, advirtió, es que la presión demográfica por el envejecimiento hará crecer el gasto público, especialmente en pensiones y dependencia. Y si las comunidades forales no asumen sus déficits de pensiones, la brecha de financiación entre regiones se volverá insostenible.

Desde el punto de vista democrático, denunció la asimetría en la representación: "Los diputados forales no están sometidos a las decisiones del Congreso, pero sí pueden decidir sobre impuestos que afectan a todos". Propuso, al menos, una auditoría independiente del cálculo del cupo: "Si de verdad creen en el sistema, que lo abran a luz y taquígrafos".