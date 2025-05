Irene Montero llama a la expropiación de viviendas: "¿Y por qué no?"

El mercado de la vivienda en España sufre una profunda crisis debido a un problema simple: la escasez de oferta. Los precios están disparados ante una demanda creciente y una oferta que disminuye, principalmente, por la asfixia a la que ha sometido al mercado el Gobierno de Pedro Sánchez y también diversas Administraciones autonómicas y locales.

La persecución al propietario, las trabas a la inversión, la inseguridad jurídica, las leyes que favorecen la okupación, la falta de liberalización de suelo... el sector de la vivienda en España está sufriendo los estragos del intervencionismo más salvaje.

Sin embargo, desde la izquierda, lejos de dar marcha a atrás a este experimento fallido que han llevado a cabo en los últimos años, pretenden continuar machacando al propietario. Por ejemplo, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, tiene una idea para bajar el precio de los alquileres: la expropiación.

"¿Pero por qué no vamos a llegar al punto de la expropiación?" se pregunta Montero en un programa de TV3. "Si es un mecanismo constitucional previsto en nuestra norma, previsto en nuestra legalidad y que nos permitiría garantizar que la vivienda es un derecho" defiende.

Me dicen ¿qué se puede hacer para no llegar al punto de la expropiación? ¿Y por qué no expropiar? Para que las casas sean para vivir tenemos que ir al menos tan lejos como van cada día rentistas y grandes tenedores haciendo negocio con un derecho pic.twitter.com/QCYRkoQiAW — Irene Montero (@IreneMontero) May 27, 2025

"La cuestión, aquí esto lo explica muy bien Jaime Palomera. La cuestión con el negocio de la vivienda no tiene que ver con cuánto te has esforzado para tener viviendas en propiedad. Tiene que ver con que el dinero que tú estás consiguiendo por alquilar esas viviendas, cuando eres un gran tenedor depende del esfuerzo colectivo, porque tu casa tiene más valor cuando los impuestos de todo el mundo se han dedicado a que haya hospitales, a que haya unas buenas infraestructuras en el barrio y depende de que haya una persona que tenga un salario que pueda pagar el alquiler" insiste.

"Y eso lo dicen, como explica bien Jaime Palomera, hasta los economistas liberales" llega a asegurar Montero, que parece no comprender que detrás de la compra de una vivienda está el esfuerzo del propietario para adquirirla. "No hace falta ser de izquierdas para comprender que un rentista está ganando dinero durmiendo. Es una economía que es puramente especulativa, no es productiva, es parasitaria. Depende de que alguien pague una renta y depende del esfuerzo colectivo que a través de los impuestos todos y todas hacemos para mejorar una ciudad. Entonces, claro que hay que llegar al punto de la expropiación y de prohibir la compra de vivienda a no residentes" considera.

"Si hasta ahora se les ha puesto una alfombra roja para especular, pues respondamos en la misma medida con expropiaciones del uso, con prohibir la venta a no residentes y con hacer una intervención al mercado del alquiler para bajar la vivienda de forma efectiva y así garantizaremos que es un derecho. Eso es la función de la administración, garantizar que la vivienda es un derecho y no un bien para especular" insiste.