Los pistachos se agotan en todo el mundo: la moda del chocolate de Dubái colapsa el mercado

El fenómeno viral del chocolate de Dubái ha tenido consecuencias inesperadas más allá de las redes sociales: ha provocado un serio desajuste en el mercado global del pistacho. Así lo alerta el Financial Times, que esta primavera ha puesto el foco en la creciente tensión de la cadena de suministro de este fruto seco, indispensable en la nueva tendencia chocolatera.

Desde que la empresa emiratí FIX lanzara su tableta "Can’t Get Knafeh of It" —una mezcla de chocolate con leche, crema de pistacho y masa triturada inspirada en un postre tradicional árabe—, la demanda se ha disparado tras hacerse viral en TikTok con más de 120 millones de visualizaciones. El resultado: escasez de pistachos y precios en máximos.

Precio por las nubes

Según Giles Hacking, de la compañía británica CG Hacking & Sons Ltd., especializada en comercio de frutos secos, "el mercado del pistacho está prácticamente agotado en estos momentos". En apenas un año, el precio de la libra de pistacho ha pasado de 7,65 dólares a 10,30 dólares, debido a la escasez de grano disponible y al incremento repentino de la demanda por parte de chocolateros de todo el mundo.

La situación se ha visto agravada por una cosecha reducida en Estados Unidos —que representa el 65% de la producción mundial—, aunque de una calidad superior, lo que ha reducido la disponibilidad de pistachos sin cáscara, clave para su uso industrial.

"No había mucho en oferta, así que cuando llega el chocolate de Dubái y (los fabricantes) compran todos los granos que consiguen... eso deja al resto del mundo con escasez", explica Hacking.

El otro gran actor del mercado, Irán, ha incrementado en un 40% sus exportaciones a Emiratos Árabes Unidos en los últimos seis meses, según datos de su oficina de aduanas. Mientras tanto, países como Turquía, también productores destacados, intentan responder a un auge que parece lejos de estabilizarse.

España quiere aprovechar la ola

En este contexto global de escasez y revalorización del pistacho, España se posiciona como actor emergente. El país cuenta con más de 76.000 hectáreas dedicadas al cultivo de pistacho, lo que representa ya el 10,3% del total de superficie de frutos secos, solo por detrás de la almendra.

El próximo 4 de junio, Toledo acogerá la segunda edición de Pistadica 2025, el foro nacional sobre innovación y estrategia en torno al pistacho. Más de 450 profesionales del sector se darán cita para analizar cómo mejorar la producción, el procesado, y cómo posicionar el pistacho español en los mercados internacionales ante la actual ventana de oportunidad.