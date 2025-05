La opacidad del Gobierno con el apagón irrita a las eléctricas y deja perplejos a los ingenieros

Cuando se cumple un mes del apagón que dejó sin luz a la península durante horas, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, no se apea de las excusas dadas hasta ahora por el Ejecutivo para evitar explicar qué ocurrió. Este mismo miércoles, a preguntas de los populares en la sesión de control, Aagesen ha calificado de "bulo" la teoría de que se trató de un "experimento" para aumentar el porcentaje de renovables y ha tachado de irresponsable a quien intente apuntar a las causas: la ministra ha vuelto a decir que trabaja sin descanso para conocerlas" y está analizando "más de 750 millones de datos".

Los datos son, sin embargo, lo que reclaman con una contundencia y dureza cada vez mayor las eléctricas, señaladas desde el primer momento desde el Ejecutivo mientras se insistía se insistía en que era pronto para buscar culpables. Este martes, la patronal Aelec, que agrupa a Endesa, Iberdrola y EDP, lanzó un comunicado reclamando a Red Eléctrica que comparta los datos técnicos de lo que ocurrió el 28 de abril con todos los agentes del sistema. "Los datos clave de un sistema eléctrico que pertenece a todos los ciudadanos no deberían ser confidenciales, sobre todo si, al mismo tiempo, se lanzan mensajes parciales en foros y medios de comunicación", señalaban en alusión a las explicaciones con cuentagotas lanzadas desde el Ejecutivo, a rebufo de las autoridades europeas, y que en su última versión señalaban a instalaciones de Sevilla, Granada y Badajoz sin tan siquiera especificar el tipo de planta.

"Este apagón debe ser una oportunidad para revisar procedimientos y reforzar la coordinación del sistema eléctrico. Pero eso solo será posible si todos los implicados actúan con responsabilidad y transparencia. No se puede avanzar sin datos ni se puede esclarecer lo ocurrido sin abrir el debate a todos los que tienen capacidad técnica para analizarlo", avisaban las eléctricas apelando a la comunidad científica e insistiendo en reclamar un análisis "abierto, riguroso y transparente". El sector eléctrico y la ciudadanía, recordaban, "siguen sin tener una explicación oficial y detallada de lo sucedido".

En efecto, la comunidad científica, los "expertos" que a veces ha citado el Ejecutivo en estas semanas, sigue sin poder analizar en detalle lo que pasó el 28 de abril como se afirmó en varias ocasiones en unas recientes jornadas dedicadas a la continuidad del suministro eléctrico celebradas en la Real Academia de la Ingeniería con la presencia de miembros relevantes del sector.

Como había señalado la patronal de las eléctricas días atrás, en las jornadas se manifestó cómo el día 28 se produjeron "extremas y generalizadas" variaciones de tensión en las horas previas al incidente. El director general de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa, José Casas, aportó las gráficas de sus subestaciones para exhibir dichas oscilaciones y relató cómo los operadores comenzaron a alertar a Red Eléctrica. En su ponencia, Casas relató cómo de entre sus instalaciones ninguna "saltó" por esas tensiones, que están por ley obligadas a soportar durante un tiempo antes de desconectarse, pero insistió en que las perturbaciones fueron observadas por toda la "generación conectada" ese día.

Un "secreto de Estado"

"Nos parece que no se trataba de una operación normal", señaló Casas en alusión a las explicaciones de Red Eléctrica. Sobre lo que pasó en los momentos clave con la reserva del sistema, el control de la frecuencia o la interconexión con Francia, Casas insistió en que no pueden explicar más porque "todos los datos los tiene el operador del sistema". "Nosotros no hemos podido entrar en mayor profundidad: hemos pedido información", señaló exhibiendo el listado de datos solicitados y reclamando que esa información sea "pública para que podamos ver lo que está pasando". "Esto no se debe tratar como un secreto de Estado", dijo tras señalar cómo las eléctricas han facilitado toda la información reclamada.

En la misma línea, el ingeniero Pedro Machín, presidente del clúster de la Energía de Aragón, lamentó que se estuviera haciendo "un planteamiento político y no técnico" del apagón y reclamó "más información" para que puedan aportar "catedráticos y empresas". En cualquier caso, Machín puso el foco en el estado de la red con la "entrada masiva" de eólica y fotovoltaica tras 2020: "Hay que repensar el sistema, tiene que haber cambios sustanciales", señaló mencionando entre las necesidades la retribución a las plantas por la implantación de mecanismos de control y la necesidad de grandes líneas en pleno proceso de electrificación. Entre los retos citó el de llevar el consumo a la generación e insistió en cualquier caso en la necesidad de "repensar la estructura del sistema", que ha pasado de estar muy centralizada a muy distribuida por la eclosión de pequeñas plantas renovables.

Esa necesidad de "adaptar" el sistema también la defendió el experto Juan José Romero, que lamentó que "cualquier causa compleja se haga pasar por imprevisible e inevitable". "Es necesario contar con los profesionales de mayor capacidad para asumir cargos de responsabilidad en entorno complejos", dijo.

Regulación "obsoleta"

Por su parte, el catedrático de Ingeniería Eléctrica y ex consejero de REE Antonio Gómez Expósito, tras una exhaustiva ponencia sobre la red eléctrica española, señaló la imposibilidad de saber qué pasó con los datos disponibles, poniendo en duda que tres plantas "por sí mismas tumbaran el sistema" y planteando que quizás no fueran tres, sino "un enjambre de pequeñas plantas de menos de 50MW" las que se desconectaran por problemas de sobretensión. Gómez sí apuntó cómo "la regulación se está quedando obsoleta a pasos agigantados" y planteó cómo en este momento "hay que repensar la forma de operar y de proteger" y la necesidad de diseñar otros sistemas de protección. Comparó esta situación con la de pasar de conducir un coche con marchas a uno sin marchas.

"Hay que conducir la red de ahora según los activos que tenemos ahora", insistió, apuntando que "el legislador va con retraso" y hace falta "ser más dinámico y más ágil en la respuesta legisladora". Gómez se preguntó si en el día del apagón los gestores tuvieron medios suficientes para controlar la tensión y Casas insistió en que no se puede trasladar que el "disparo" o desconexión de una planta puede "tirar abajo el sistema". Mientras, Machín afirmó que el Ejecutivo en estos años ha querido montar un sistema "low cost" sin protecciones adecuadas, como compensadores síncronos en las plantas renovables.

"Alguien debió pensar que como había tanto apetito por las renovables se pondrían gratis", señaló apuntando cómo ahora "queremos sincronía sin pagarlo". Las plantas "hicieron lo que estaban programadas para hacer, se desconectaron para protegerse", apuntó Machín, que insistió en la necesidad de retribuir si quieres más "control" y prestaciones. En su intervención, avisó de que costará "años" poner al día el sistema y recordó cómo a día de hoy la situación se está resolviendo con "restricciones técnicas", en alusión al creciente respaldo de los ciclos combinados tras el apagón que tendrá su consecuencia en la factura.

