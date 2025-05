Las redes sociales responden al plan de Irene Montero de expropiar viviendas: "¡Me pido su piscina!"

Podemos es un partido político que cada día es más irrelevante en el ámbito nacional y en la toma de decisiones, pasando de poder presionar al gobierno del PSOE de cierta manera a que prácticamente no importe la postura que tiene la formación morada. Esto lleva a que cada vez que algún miembro de Podemos aparece en escena tenga que llamar la atención de alguna forma, y eso es justo lo que ha ocurrido recientemente con su secretaria general y cabeza de lista por España, Irene Montero.

Como ya hemos contado en Libre Mercado, Irene Montero tuvo una intervención este martes en un programa de TV3 donde se habló del problema actual de la vivienda, que se ha visto agravado por la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez que ha conseguido reducir la oferta existente y que aumente la demanda de vivienda en alquiler.

Pues bien, durante su intervención, Irene Montero se hace la siguiente pregunta: "Pero ¿por qué no vamos a llegar al punto de la expropiación? Si es un mecanismo constitucional previsto en nuestra norma, previsto en nuestra legalidad y que nos permitiría garantizar que la vivienda es un derecho". La propia Irene Montero colgó su intervención en un post en la red social X (Twitter):

Me dicen ¿qué se puede hacer para no llegar al punto de la expropiación? ¿Y por qué no expropiar? Para que las casas sean para vivir tenemos que ir al menos tan lejos como van cada día rentistas y grandes tenedores haciendo negocio con un derecho pic.twitter.com/QCYRkoQiAW — Irene Montero (@IreneMontero) May 27, 2025

Más allá de que la intervención de Montero está plagada de la misma demagogia de siempre contra los propietarios de vivienda, lo interesante en esta ocasión no está tanto en la intervención de Montero sino en las respuestas que le lanzan los usuarios de X (Twitter), ya que en ellos encontramos más sentido común que en la europarlamentaria.

Expropiar significa que el piso extra de la Sr.ª Paca —el 80% de la oferta viene de propietarios de clase media— pasa a ser propiedad del Estado. Luego, el Estado decide —si quiere— vendérsela a quien quiera a un precio (supuestamente) asequible. ¿Quién gana con esa operación? — Aitor Castañeda-Zumeta ن (@acaszumeta) May 27, 2025

Este usuario explica muy bien lo que ocurre cuando se produce una expropiación, que no es otra cosa que el Estado paga el precio que él considera que es justo, con independencia de lo que dicte el mercado, y luego es el Estado el que decide venderlo (o no) a un tercero a otro precio, siendo el contribuyente el que paga la fiesta y el que no se ve beneficiado en nada.

Si todos los dirigentes y votantes de Podemos dejan que les expropien sus casas de buen gusto, lo hablamos.

Empezando por ti, camarada buitre Irene. pic.twitter.com/20J002aZjM — APROVIJ (@APROVIJ) May 27, 2025

Otro usuario le expone a la propia Montero que ella tiene hasta tres viviendas en propiedad y varias fincas, de las cuales no sabemos si esas viviendas están siendo habitadas por alguien, si están alquiladas o si están vacías. Por último, no faltaron los comentarios más irónicos y divertidos de usuarios que ya se estaban repartiendo el chalet de Galapagar de Irene Montero y Pablo Iglesias, como vemos a continuación:

¡Me pido su piscina! — andrew alonso 🇪🇦 (@andrewalon34618) May 27, 2025

Magnífico, empecemos con tu chalet en Galapagar. — Raul De Ruiz 🇪🇸⚖️ (@raulderuiz) May 27, 2025

Podemos expropiarte el chalet — Jose Manuel 🍍 (@josinho1977) May 27, 2025

Estos tuits retratan muy bien la hipocresía de Irene Montero y de tantos podemitas que comparten sus pensamientos, ya que mientras que reclaman la expropiación para otros (nunca para ellos), disfrutan de hasta tres viviendas como en el caso de Irene Montero o como ocurre con varios miembros de Más Madrid, como ya hemos contado en otra ocasión en este medio.