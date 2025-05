El nuevo filtro de Idealista que demuestra el grave problema que el Gobierno ha generado con los okupas

El auge de la okupación en España al calor de la impunidad que el Gobierno concede a los delincuentes ha provocado un auténtico terremoto en el mercado inmobiliario. Frente a la falta de viviendas de alquiler —derivada del consecuente temor de los propietarios a ser víctimas de llamada inquiokupación—, los expertos alertan de la cada vez mayor oferta de pisos okupados en venta. Se trata de inmuebles que ofrecen importantes descuentos, pero no se pueden visitar y, por tanto, se compran sin conocer exactamente cuál es su estado y cuándo podrán ser desalojados.

El boom es tal, que Idealista, el portal inmobiliario por excelencia, ha creado un nuevo filtro para que aquellos compradores interesados en embarcarse en una operación de este tipò puedan directamente discriminar los pisos okupados del resto. "Es un producto diferenciado y cada vez hay más en nuestra base de datos, por eso tomamos la decisión", explican desde la compañía.

La ley de la oferta y la demanda

El interés de vendedores y compradores es evidente. Tal y como apuntaba un reciente estudio, el mencionado portal cerró 2024 con 20.464 viviendas okupadas en venta. "Los datos ponen de manifiesto la especial relevancia que tiene este fenómeno", aseguraba entonces su portavoz, Francisco Iñareta, que situaba a Barcelona como la provincia con mayor porcentaje de viviendas okupadas (un 7,6%).

Respecto a los compradores, Idealista asegura no disponer de datos oficiales. Sin embargo, la compañía tiene claro que no son particulares: "A pesar de que tienen un precio muy atractivo, la operación no es la más adecuada para una familia que necesita cambiarse de casa, porque hay muchos riesgos que asumir. Por tanto, lo que nos hace pensar es que, en líneas generales, son inversores con capacidad para asumir esos riesgos y poder aguantar hasta recuperar la posesión y sacarle rentabilidad".

El nuevo filtro

Cuando uno entra en Idealista, y selecciona la provincia o ciudad en la que quiere buscar una vivienda, aparece un desplegable con todo tipo de filtros. Además de los habituales (tipología, precio, tamaño, número de habitaciones, etc.), desde el pasado mes de enero existe un apartado denominado "situación de la vivienda" en el que, junto a otras opciones como "nuda propiedad" o "alquilada, con inquilinos", se puede seleccionar "ocupada ilegalmente".

Pisos okupados a la venta en Barcelona

Una vez discriminadas las ofertas, aparecen cientos de anuncios cortados por el mismo patrón. "Oportunidad de inversión", rezan la mayoría. Todos ellos ofrecen precios sorprendentemente bajos, pero, tal y como advierten desde Idealista, no están dirigidos a particulares. La razón es muy sencilla: aquellos que los compren pueden tardar hasta dos o tres años en echar a los okupas si optan por la vía judicial y, por tanto, no podrán sacar rentabilidad al inmueble de manera inmediata.

Además, tendrán que invertir una gran cantidad de dinero en abogados y no podrán solicitar una hipoteca hasta que echen a sus okupas y pueda entrar un tasador. La única opción, en caso de necesitar financiación, pasa por solicitar un crédito personal, con los riesgos que ello conlleva.

Las advertencias de los bancos

Advertencia de un piso okupado a la venta

Así las cosas, las advertencias copan todos los anuncios. "Inmueble ocupado, no visitable", subraya uno de los miles que cualquiera puede encontrar a golpe de clic. "El inmueble se encuentra ocupado ilegalmente por terceros y sin los suministros debidamente contratados", informa otro, aunque son las inmobiliarias de los bancos las que más se explayan a la hora de alertar de los riesgos.

Se recomienda que el comprador obtenga asesoramiento profesional y legal antes de adoptar la decisión de compra", advierte, por ejemplo, Solvia, que, además, insiste, en que "el estado de ocupación y/o los impedimentos para que el inmueble pueda ser visitado libremente por los técnicos impedirían su tasación oficial conforme exige la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, por lo que el inmueble, mientras perdure la situación ocupacional, no podría ser hipotecado".

Cifras récord

El pasado mes de marzo, Idealista publicaba su primer informe sobre el estado de la okupación en España, en base a los inmuebles anunciados en su base de datos en el cuarto trimestre de 2024. En total, 20.464. De acuerdo con las cifras que maneja este conocido portal inmobiliario, la venta de viviendas okupadas representaba ya entonces el 2,6% de todas las viviendas que dicha plataforma tenía la venta.

Las cinco provincias con mayor porcentaje de viviendas okupadas sobre el total de inmuebles en venta eran Barcelona (7,6%), Toledo (4,1%), Murcia (4%), Gerona (3,8%) y Sevilla (3,7%). Los expertos llamaban la atención, además, sobre las cifras de las cuatro provincias catalanas, ya que Lérida (3,1%) y Tarragona (3,4%) también arrojaban un porcentaje superior al de la media española (2,6%). Es más, todas ellas se situaban por delante de provincias como Madrid (2,6%) o Valencia (2,4%).

Por capitales, las cinco con mayor porcentaje de casas okupadas eran Gerona (8,8%), Murcia (5,5%), Sevilla (4,7%), Almería (3,9%) y Málaga (3,8%).

