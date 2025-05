Imaz responde a la visión "acomodada" de un ecologista: "Tenemos la obligación de seguir produciendo petróleo y gas"

Repsol ha celebrado este viernes su Junta General de Accionistas, con la propuesta de un dividendo de 0,5 euros por acción y una exposición del presente de la empresa y sus planes de futuro. Como ya ocurrió en ediciones anteriores, en el turno de preguntas se lanzaron acusaciones contra la empresa energética: un activista de la asociación Finanzas Éticas, que lucha por la "transformación del sistema económico", el "cambio climático" y la "pobreza energética", auguró a la empresa un futuro "bastante negro como el color del petróleo", del que dijo que está "en proceso de decadencia". Mientras, un agricultor que se declaró víctima de la DANA achacó la catástrofe al cambio climático y responsabilizó de la tragedia a Repsol, "la más contaminante de España".

El Consejero Delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, respondió a ambos negando la mayor: "Habla de decadencia de petróleo y gas y no es así: en el mundo siguen aumentando año tras año" y los estudios apuntan a que la explotación "seguirá aumentando en la próxima década". La afirmación del primer crítico, señaló, no nace de "la mala voluntad" sino de una visión que parte de "sociedades occidentales acomodadas". Imaz apuntó que hoy hay 2500 millones de personas que no disponen en sus cocinas de combustibles limpios y citó el ejemplo de la India y sus consecuencias, entre ellos la desescolarización de niños obligados a buscar leña u otros combustibles.

"Confiar en la tecnología"

"Es una visión muy occidental, acomodada", insistió Imaz, para quien "tenemos la obligación de seguir produciendo petróleo y gas" que permite entre otras cosas dar alternativas a países que si no quemarían más carbón para crecer. Imaz aprovechó su respuesta también para reclamar "políticas no excluyentes, no ideologizadas" y para defender su "hoja de ruta" de descarbonización y por el desarrollo de combustibles renovables. "No son para mañana", reconoció, pero son "una apuesta tecnológica: hay que confiar en la tecnología para cambiar las cosas". En su opinión, si se habla de luchar contra el cambio climático sólo hay dos vías: "Matando el crecimiento y dando sufrimiento" a la sociedad, "o con tecnología, y la tecnología tiene riesgos". "Son apuestas de riesgo, para eso estamos; para arriesgar, para construir un futuro mejor".

En cuanto a la DANA, Imaz señaló cómo su empresa puso a disposición de los afectados su maquinaria pesada en refinerías, preparada para "sacar líquido" y barro, que ayudaron en un momento "en que muchas instituciones estaban desbordadas". "El compromiso de esta casa ha sido muy serio", dijo animando al interviniente y a "todos" a "abandonar ese radicalismo ecologista que sólo está consiguiendo además de empobrecer la sociedad, a aumentar las emisiones en el mundo". En opinión del directivo, hace falta una "aproximación inteligente a la descarbonización" e insistió en que cada vez que se habla de que hay que "restringir la producción de gas natural" ocurre lo opuesto: "Si no producimos gas, el sur global se tiene que pasar al carbón porque es la energía barata".

"El problema es que no aprovechamos las tecnologías disponibles", insistió Imaz mostrándose otra vez en contra de la prohibición del motor de combustión en la UE y recordando el cada vez más envejecido, y contaminante, parque automovilístico. El consumo de estos motores, recordó, ha ido bajando año tras año "y no bajan más porque no están invirtiendo ya los fabricantes de coches". Su empresa, insistió, quiere "seguir haciendo las cosas bien", que "las emisiones sean cada vez menos" y el impacto sea menor, pero con una estrategia "progresiva" que no impacte "en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, que son los grandes perdedores de la transición tal y como la estamos diseñando".

