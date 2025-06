Cinco beneficios del calentamiento global que no te cuentan

Desde distintos medios de comunicación y desde los diversos organismos internacionales, así como desde los diferentes gobiernos, se nos insiste continuamente en que estamos en una emergencia climática y que debemos actuar cuanto antes a fin de evitar algo así como un "apocalipsis climático". Aunque el calentamiento global es un hecho, no es menos cierto que también se tiende a la exageración e incluso a la falsificación cuando se habla de las consecuencias negativas que tendría (o tiene) este fenómeno.

No obstante, no deja de ser llamativo que se insista sistemáticamente en narrar todas las consecuencias negativas (reales o no) que tiene el calentamiento global pero apenas se haga mención de las consecuencias positivas que también tiene y que son visibles. Así pues, en ese artículo vamos a mencionar cinco cosas positivas del calentamiento global.

1) Aumento de zonas habitables o cultivables en zonas frías

Gracias al calentamiento de zonas históricamente más frías es que estas van a poder ser habitables y además se va a poder cultivar en ellas. Diversos artículos (como este) ya han señalado que este calentamiento permite la introducción de cultivos en zonas frías que históricamente se han cultivado en regiones más cálidas, así como también permite la diversificación de cultivos.

"La conversión de entre el 10% y el 20% de las zonas del norte en potencialmente aptas para la agricultura podría alimentar entre 250 y 1.000 millones de personas, haciendo que la agricultura del norte se convirtiera en contribuyente neto en la seguridad alimentaria mundial", señala el trabajo.

2) Menos muertes por bajas temperaturas

Aunque quizás pueda sorprender al lector, en todo el mundo mueren muchas más personas debido al frío que al calor, y esto ocurre desde China hasta Estados Unidos, así como en España. Así lo podemos ver en el siguiente gráfico proporcionado por Our World In Data.

Así pues, el aumento de las temperaturas debería conlleva a su vez una reducción en el número de muertes por frío extremo o por frío moderado.

3) Mayor acceso a recursos en el Ártico

Como muestra este artículo de National Geographic, debido al derretimiento del hielo del Ártico se han abierto nuevas rutas marítimas y ha aumentado el número de barcos que cruzaron por él. En 2017 el número de barcos que cruzaron el Ártico fue de 879, casi un 60% más que en 2012. También se dice que en la península rusa de Yamal (Siberia) se cree que están las mayores reservas de gas natural del planeta, donde los petroleros rompehielos exportas gas ruso a Europa y Asia. El deshielo también permite la extracción de minerales de Alaska.

4) Aumento de la productividad de ciertos cultivos en latitudes altas

Gracias a que las estaciones cálidas son más largas, países como Canadá, Rusia o los nórdicos se pueden permitir cultivar por más tiempo o directamente introducir nuevos tipos de cultivos en sus regiones. Como por ejemplo ha ocurrido en el sur de Inglaterra, donde el calentamiento global ha hecho que una región conocida por su frío y humedad se esté volviendo poco a poco más calida y soleada, hasta el punto de que ahora el sur de Inglaterra tiene un clima muy similar al de la región francesa de Champaña de hace 50 años.

"A quince millas al sureste de Plumpton, el viñedo Rathfinny se encuentra en la ladera sur de South Downs, en el histórico condado de Sussex. Es un viñedo de 242 hectáreas que produce entre 300.000 y 400.000 botellas al año y exporta a lugares tan lejanos como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Noruega", se dice en este artículo de la BBC.

5) Un planeta más verde

El calentamiento global ha contribuido a un aumento de las zonas verdes en el planeta o al llamado "enverdecimiento global". Así pues, desde principios de la década de 1980 hasta el año 2016 se produjo un aumento de la masa forestal en todo el planeta del 7,1%. El 60% de estos cambios fueron debidos a la actividad humana, ya fuera a través de la reforestación o del mejor cuidado en unos lugares y también a través de los incendios provocados adrede o por negligencias. El 40% restante se debe a cuestiones relacionadas con el cambio climático.

En definitiva, aunque existen otros beneficios del calentamiento global, estos son suficientes para demostrar que también hay que contar con los aspectos positivos que tiene este fenómeno y no sólo contar las consecuencias negativas del aumento de las temperaturas del planeta, aunque sólo sea por mostrar la realidad completa de este hecho.