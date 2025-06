Esta mañana ha visitado el programa de Es la mañana de Federico el profesor titular de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos, Philipp Bagus, para hablar del fenómeno Javier Milei y los aspectos claves de su política en Argentina. Sobre este tema Bagus ha publicado un libro llamado La era Milei: El despertar libertario donde explica los factores clave del éxito liberal en Argentina.

Además de ser profesor, Bagus ha publicado numerosos trabajos en diferentes revistas internacionales como como el Journal of Business Ethics, Independent Review o el American Journal of Economics & Sociology. La línea de sus investigaciones se centra en teoría monetaria y económica.

"Milei ha conseguido llegar a las masas"

Bagus ha destacado que "Milei ha conseguido llegar a las masas" y que es conocedor de las ideas liberales. Además, ha elogiado su capacidad para transmitir estas ideas de manera sencilla para que la población entienda el mensaje. "Entiende perfectamente las ideas de la libertad de la escuela austriaca", ha señalado el profesor. Por otro lado, ha destacado la labor personal de Milei, no solo por ser liberal sino porque "hay que decirlo y hay que atreverse a decirlo claro".

El profesor de economía Philipp Bagus | Libertad Digital

El profesor de Economía ha dicho en el programa que el control de la inflación y la bajada de los gastos han sido uno de los principales logros de la política de Milei. "Bajar los gastos en términos reales un 30% del PIB es inédito, y sin que te quemen las calles", ha indicado Bagus.

Para evitar que no "quemen las calles", Bagus resaltado el valor que el presidente de Argentina está aportando en la ‘batalla cultural’. Según el profesor, Milei "está dando la batalla de las ideas" ante la "hegemonía de la izquierda" y ha señalado que "para él es muy importante la batalla cultural y eso algo muy a largo plazo".

También ha comentado en tono de broma que "gracias a esta batalla cultural van a surgir miles de nuevos Milei jóvenes". Bagus también ha señalado que Donald Trump no ha podido llevar a cabo muchas de sus medidas por no dar la batalla cultural. Si no das la batalla cultural antes "te vas a dar contra el muro", ha puntualizado.

Alianzas con conservadores

Otro de los temas que se han tratado durante la visita del profesor de Economía ha sido el de las alianzas con los sectores más conservadores en el plano internacional. Javier Meli "está muy cerca con Meloni, con Trump con Bolsonaro…", sin embargo, Bagus ha precisado que "no son liberales de corazón". No obstante, el profesor ha dicho que Milei va a seguir intentado establecer alianzas con otros sectores a nivel internacional.

Philipp Bagus durante la entrevista en Es la Mañana de Federico | Libertad Digital

Durante la entrevista también se le preguntó por la última medida anunciada por el gobierno de Javier Milei: que "los argentinos dejarán de ser tratados como delincuentes [ante Hacienda] hasta que se demuestre lo contrario y primará la presunción de inocencia", tal como informó la Oficina del Presidente de la Nación. Bagus ha calificado a la estructura del estado argentino como "uno de los problemas más grandes de Milei" y ha señalado que aún quedan medidas por aprobar como la reforma laboral.

En cuanto al futuro, Bagus ha señalado que las elecciones en Argentina "van a ser claves" y que confía en Milei por tener una "personalidad muy atractiva". Además, ha insistido en que lo fundamental es transformar la mentalidad de la población argentina, ya que, si se logra ese cambio, es probable que, tras un eventual mandato de ocho años de Milei, otra persona continúe con su línea política en el país.