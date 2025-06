Así manipula Yolanda Díaz la estadística de paro: la cifra de fijos discontinuos crece un 63% desde 2021

Fijo discontinuo: una persona con un contrato laboral vigente pero que perfectamente puede estar inactivo, sin trabajar, porque sólo trabaja unos determinados meses al año. Ese término se ha convertido en la principal clave –hay otras– de una manipulación estadística sin parangón en los datos de paro de España. Y es que el Gobierno ha promovido –y exigido por medio de su Inspección– esta forma de contratación que permite que salgan de las estadística los fijos discontinuos aunque realmente estén en los periodos de cese de actividad o inactividad: en los periodos de paro real. Pues bien, la cifra de fijos discontinuos ha crecido un 63% desde 2021, generando un colectivo de más de 800.000 personas que no trabajan pero no figuran en las estadísticas de paro.

El sindicato USO –uno de los más independientes por su baja percepción de subvenciones– ha analizado el fenómeno de los fijos discontinuos y su impacto en las estadísticas: "En su período de inactividad se encuentran en el grupo de "Demandantes de empleo con relación laboral", pero no se indica exactamente cuántos son", alerta en referencia a los fijos discontinuos inactivos. "Pero si conocemos el número de los que están en un ERTE (Seguridad Social) y que se agrupan baja ese epígrafe, ¿por qué no es posible dar de manera explícita este dato correspondiente a los fijos discontinuos registrados en cese de actividad y sí el de afectados por un ERTE?", denuncia el sindicato USO.

"Para estimar el número de fijos discontinuos restamos del total de demandantes de empleo aquellos que se encuentran en un ERTE. En diciembre de 2024, el número de fijos discontinuos inactivos (parados), habría alcanzado los 812.665. Esta partida crece con respecto a 2021 en un 63,1%. Hay que tener en cuenta que en 2021 un 89% de los afectados por los ERTES eran consecuencia del COVID", explica USO.

Los demandantes de empleo superaban los 1,8 millones

Es más, los demandantes de empleo "no parados" al finalizar diciembre de 2024 superaban los 1,8 millones, un 4,9% más que en 2021. ¿Qué ocupación tienen? ¿Trabajos a tiempo parcial, segundas ocupaciones –pluriempleo– mal remunerado, o simplemente son inactivos percibiendo la prestación o subsidio por desempleo?", se pregunta USO. Y es que es llamativo el incremento de personas que, teniendo un empleo, busca otro como si estuviera realmente en el paro. Y una respuesta obvia es que una parte muy importante de ese colectivo puede estar realmente en el paro bajo la fórmula de fijo discontinuo en cese de actividad.

"Deberían explicarnos la diferencia entre lo que el SEPE denomina "parado registrado" y un "no ocupado", salvo que la diferencia sea "estadística" no computando inactivos (fijos discontinuos y ERTES)", aclaran. Y lanzan la pregunta obvia: "¿Por qué se sigue manteniendo una metodología que no aporta la claridad y transparencia necesarias para conocer la realidad y poner los medios y remedios para mejorar el alto paro que padecemos? La diferencia entre estos dos datos, paro registrado y paro real, o entre ocupados y no parados, nos debería llevar a definir claramente las situaciones de los demandantes de empleo, especialmente la de aquellos que no están ocupados o están inactivos", señala USO.

