El Gobierno propone las "altas progresivas" de 30 días para las bajas laborales de larga duración

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz ha propuesto a los agentes sociales regular una reincorporación progresiva al trabajo de la mitad de la jornada habitual durante un periodo máximo de 30 días tras bajas laborales de más de 180 días derivadas de "determinadas patologías".

La reincorporación progresiva al trabajo solo se produciría cuando el trabajador haya recuperado la salud y tras recibir el alta médica, de acuerdo con la propuesta remitida a patronal y sindicatos a la que ha tenido acceso la Agencia EFE. Durante el periodo de duración de la reincorporación progresiva el trabajador trabajaría la mitad de su jornada habitual, recibiendo la parte correspondiente del salario, al tiempo que recibiría una prestación equivalente al 50 % de la prestación por incapacidad temporal (IT) por la mitad de la jornada que no trabaja.

El documento no especifica las patologías que permitirían acogerse a esta incorporación gradual, que será aplicable a trabajadores a jornada completa y también trabajadores a tiempo parcial con una jornada superior al 80% de la jornada ordinaria.

Por otro lado, en el caso de los trabajadores que desempeñen más de una ocupación, bien sea en pluriempleo o en pluriactividad, la propuesta del ministerio pasa por permitirles que cuando se encuentren en situación de baja (IT) puedan continuar desempeñando aquella actividad para la que no se encuentren impedidos, siempre que lo recomiende el médico. De esta forma, inicialmente se podría emitir un parte de baja médica para una actividad y para otra no, pero también podría darse la baja para todas las actividades y posteriormente emitir un parte de alta solo para alguna de ellas.

La Seguridad Social ha propuesto que las mutuas puedan elevar una propuesta de alta para iniciar un expediente de incapacidad permanente (IP) en los procesos por contingencias comunes (enfermedad común) cuando duren menos de 365 días y tanto para contingencias comunes como contingencias profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional) en caso de bajas de más de un año.

Objetivo: aliviar la sobrecarga de trabajo del INSS

Se pretende con ello aliviar la sobrecarga de trabajo de la inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), para lo que también se propone crear "equipos de valoración de incapacidades centralizados", que recibirían expedientes de toda España e informes de todas las unidades médicas. El objetivo es unificar criterios en la evaluación de las incapacidades, homogeneizando la incidencia de la incapacidad permanente en todo el territorio, y liberar recursos en las Direcciones Provinciales del INSS para un mejor gestión de la incapacidad temporal.

Además se ha planteado establecer un modelo de informe médico tipo de los servicios públicos de salud o las mutuas en caso de solicitud de incapacidad permanente por el interesado, para no obstaculizar la libertad del ciudadano para solicitar una prestación.

Por otra parte, se propone que la base reguladora de la incapacidad temporal (IT) sea la del mes anterior a la del hecho causante, tanto en el régimen general (asalariados) como en el RETA (autónomos), una disposición que ya está vigente para la prestación por nacimiento y cuidado de menor y para la IT de fijos discontinuos, con lo que se trata de homogeneizar el criterio.