Insultos a una inversora inmobiliaria señalada por Irene Montero: "Si la veo por la calle, le busco la ruina"

Irene Montero continúa su ofensiva contra los propietarios en España. La eurodiputada de Podemos ha publicado un vídeo en el que ha puesto en la diana a una empresaria por el simple hecho de comprar viviendas con el objetivo de alquilarlas después.

Montero ha difundido un extracto de una entrevista a la inversora Helena Soto en la que cuenta que compró "una vivienda que se estaba rentando a 800 euros en alquiler tradicional", la reformó y decidió alquilarla a estudiantes por habitaciones. "Conseguí alquilar cada habitación a una media de 450 euros, por lo que pasé a obtener una renta de 2.200 euros" relata.

A la exministra de Igualdad le parece un escándalo que alguien "compre una casa, no para vivir, sino para hacer negocio con ella, hacerle dos reformitas y ponerle el alquiler al doble del precio que corresponde haciendo que el precio de los alquileres suba indefinidamente y que la mayoría de la gente no se pueda permitir un alquiler a un precio justo". Por supuesto, Montero cree que deben ser los políticos los que decidan qué es un precio "justo" y no el mercado.

La verdadera okupación es la especulación 👇 pic.twitter.com/BuhCdJLGIQ — Irene Montero (@IreneMontero) June 3, 2025

Montero no ha sido la única que ha cargado contra Helena Soto por explicar que ha preferido alquilar pisos a estudiantes por habitaciones "porque los padres siempre pagan. Numerosos usuarios de las redes sociales han insultado a la empresaria, simplemente, por elegir inquilinos con un bajo nivel de riesgo de impago.

"Con la reforma de cuatro habitaciones sacamos cinco y una zona común muy chula"(un salón) para que los estudiantes vean Netflix juntos entre semana, y les subimos el precio de 800 a 2200 euros al mes. El problema de la vivienda resumido en treinta segundos con decorado beige: https://t.co/6oyx7078Nr — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) June 3, 2025

Montero se burla de la okupación

En el vídeo, Montero carga contra la libertad de los propietarios para poner el precio de sus viviendas como consideren oportuno, pero también ha aprovechado para seguir negando el problema de la okupación en España. "La verdadera okupación es la especulación" ha dicho la exministra, mientras se burlaba de las víctimas de esta problemática. "Tremendo lo de los okupas, ¿eh?" se ha mofado.

La exministra ha continuado su vídeo difundiendo el consejo de otro usuario de las redes sociales "que es todavía peor" para ella. "Nos explica que los especuladores y los rentistas no viven de su trabajo, viven del tuyo" ha asegurado.

"Y aquí tenéis el vídeo más fuerte" ha continuado Montero mostrando después un reportaje en el que se plasman los problemas de los jóvenes para emanciparse. La solución para Montero: la expropiación. "Hay que expropiar el uso de al menos el 40% de las viviendas que han acaparado" ha pedido.