Los españoles pagan más IRPF que en 2008 pese a que la renta real no ha supero los niveles previos a la crisis

La economía de nuestro país, y en particular el bienestar de los españoles, no ha recuperado los niveles previos a la crisis financiera de 2007. Pese al relato elaborado por el Ejecutivo, que trata de hacernos ver las virtudes de su política económica, la realidad es muy distinta: el PIB crece gracias a la inmigración y el gasto público y la renta per cápita no levanta cabeza.

En este sentido, Funcas ha publicado un estudio en el que muestra que la renta neta real de los hogares españoles fue en 2024 inferior a la del año 2008. Concretamente, la renta neta media por hogar de 2024 equivale al 95,7% de su valor en 2008

Aumenta la recaudación

Al mismo tiempo, el think tank destaca que, pese a lo anterior, los españoles pagan más IRPF. "En términos reales, los contribuyentes pagan hoy más que antes de la crisis financiera", destaca el economista Desiderio Romero-Jordán en su análisis incluido en el informe de Funcas.

El informe de Funcas muestra también que el grueso de los ingresos de Hacienda se corresponde al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), a impuesto sobre el valor añadido (IVA), al impuesto de sociedades (IS) y a los impuestos especiales (IE). Asimismo, la recaudación por estos tributos aumentó un 8,1% en el año 2024, lo que equivale a 21.167 millones de euros. De este modo, cerca de 4 de cada 10 euros de ese aumento corresponde al IRPF, 3 al IVA, 1,8 al Impuesto de Sociedades y 0,6 a los impuestos especiales.

El IVA seguirá subiendo

Con todo, Funcas detalla cómo la presión por IVA se situó en 2024 en el 5,7%, en un nivel similar tanto del promedio del periodo pospandemia (5,8%) como del año 2019 (5,7%). Del mismo modo, se explica que entre 2021 y 2024, como parte del llamado "escudo social" se llevaron a cabo rebajas de este impuesto que, en todo caso, fueron compensadas en parte por el efecto de la inflación, dado que la factura fiscal de IVA aumentó, en promedio, en 75,7 euros por hogar en 2021, 195,2 euros en 2022, 98,6 euros en 2023 y 69,2 euros en 2024.

Así las cosas, desde el think tank detallan que lo más probable es que a presión fiscal por IVA continúe en los próximos años, especialmente si tenemos en cuenta que las rebajas fiscales implementadas en años anteriores han sido retiradas, así como el elevado peso del gasto sujeto a IVA sobre el PIB del periodo pospandemia, cuyo promedio desde 2021 es del 41,2%.