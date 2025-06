Rand Paul se suma a Elon Musk y se enfrenta a Donald Trump por su plan fiscal

En plena carrera hacia las legislativas de noviembre, Donald Trump ha lanzado un proyecto fiscal tan voluminoso como problemático: el Big Beautiful Bill (BBB). Se trata de una propuesta para extender las rebajas fiscales de 2017, recortar el gasto en algunos programas sociales y, de paso, elevar el techo de deuda… en cinco billones de dólares.

Lo que podría haber sido una oportunidad para consolidar un compromiso serio con el rigor presupuestario se ha convertido en una orgía de gasto, con buena parte del Partido Republicano haciendo caso omiso a sus propios principios y apenas unos pocos de sus legisladores —muy pocos— defendiendo un plan alternativo y con coherencia.

Una de las figuras clave en esta batalla es la del senador Rand Paul. El libertario de Kentucky ha sido claro: no va a votar a favor de una bomba de relojería fiscal que infla artificialmente los ingresos, ignora el déficit estructural y saca la chequera mágica como si la deuda pública no fuera un problema. "Apoyo gran parte del paquete presupuestario de Trump, pero no puedo prestarme a añadir 5 billones de dólares en deuda", ha declarado Paul, quien ha sido durante años el principal baluarte de la responsabilidad presupuestaria en Washington.

Trump, por su parte, ha reaccionado lanzando duros ataques personales contra el hijo del legendario congresista Ron Paul. En un post publicado en la red Truth Social, acusó a Paul de "votar no a todo" y de no ofrecer alternativas "constructivas". Repasando el historial del senador por Kentucky, resulta evidente que tiene un largo historial de votos contrarios a la mayoría, pero precisamente esto es porque el poder legislativo ha venido aprobando planes de gasto a todas luces insostenibles que han disparado el endeudamiento federal.

Más allá de las formas, el fondo es aún más preocupante. El Big Beautiful Bill incluye una subida encubierta del techo de deuda hasta niveles nunca vistos. La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) estima que el déficit podría superar los 2,5 billones de dólares si se aprueba tal como está. De hecho, resulta lamentable que mismos republicanos que criticaban a Biden por su irresponsable manejo fiscal aplaudan ahora de pie el proyecto de Trump, que simplemente continúa la borrachera de gasto con esteroides de su predecesor en la Casa Blanca.

Apoyo de Elon Musk

El empresario Elon Musk, que ha formado parte del equipo de Trump durante el primer cuatrimestre de su segunda presidencia pero ya ha regresado a sus funciones en el sector privado tras lograr pocos resultados en su esfuerzo por reducir el tamaño del Estado, ha roto su silencio con una contundencia que ha dejado boquiabiertos incluso a sus críticos. "Lo siento, pero no puedo aguantarme más. Este plan fiscal es una aberración repugnante", tuiteó Musk el pasado 3 de junio. En su intervención, explicó que el BBB no solamente incrementa el déficit a niveles insostenibles, sino que representa una traición a los votantes que esperaban más eficiencia y no un manejo populista e irresponsable del presupuesto.

Lo cierto es que muchos votantes republicanos esperaban que el segundo mandato de Trump —si llegaba— viniera acompañado de una vuelta a los principios: gobierno limitado, impuestos bajos, pero también disciplina presupuestaria. En cambio, lo que están viendo es una caricatura de tales principios, sustituidos ahora por un gasto descontrolado, cheques firmados con cargo al Tesoro y un partido aparentemente dispuesto a tragarse sapos fiscales siempre que vengan envueltos en banderas rojas con letras doradas.

La escena es casi grotesca: los mismos senadores que se rasgaban las vestiduras por el "socialismo" de Biden ahora justifican el despilfarro porque viene avalado por la coalición "MAGA" de Trump. A este respecto, Musk no se ha cortado ni un pelo a la hora de señalar que "esto no es liderazgo: es una fábrica de deuda".