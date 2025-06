¿Qué es Revolut? El banco online que acumula más de 55 millones de usuarios

Revolut es un banco online del Reino Unido fundado en el año 2015 por Nik Storonsky. Actualmente cuenta con 55 millones de usuarios en todo el mundo, está disponible en 160 países y se puede operar con 36 divisas distintas. Revolut se promociona como una alternativa a los bancos físicos tradicionales y ofrece ventajas como tipos de cambio más baratos y mayor facilidad para crear una cuenta, aunque también presenta algunas desventajas.

Revolut es considerada una fintech, es decir, una empresa tecnológica que se dedica a ofrecer servicios financieros con el objetivo de simplificar y automatizar estos servicios. Una de sus principales ventajas frente a los bancos tradicionales es la rapidez con la que un nuevo usuario puede crearse una cuenta, ya que no se necesita acudir a ninguna oficina para darse de alta. Además, Revolut ya opera como un banco en España por lo que ya cuenta con un IBAN español.

Rápido y sencillo

Este banco funciona a través de una aplicación en el móvil y cuenta con todas las funciones que tienen el resto de los bancos y para usarla únicamente se debe instalar la aplicación y registrarse para poder realizar todo tipo de pagos que se hacen de manera corriente.

A pesar de ser un banco, Revolut también cuenta con opciones propias de una aplicación de pago. Este banco es de uso gratuito, pero también nos ofrece diferentes planes de pago que incluye más ventajas a los usuarios.

La opción Estándar (la versión gratuita) ofrece los servicios básicos de la aplicación como la posibilidad de tener una cuenta europea, atención al cliente y la posibilidad de retirar hasta 200 euros al mes sin comisiones. El plan con el precio más elevado es el Ultra (55€/mes en oferta) e incluye ventajas significativas como suscripciones a marcas, cero comisiones e incluso ofrece un seguro médico internacional.

Revolut también dispone de una tarjeta física que se puede solicitar desde la aplicación para poder realizar pagos de manera tradicional. Además, también existe la posibilidad de crear tarjetas virtuales desechables para pagar online y "despistar a los estafadores", como anuncia Revolut.

Otra de las ventajas de la aplicación es la posibilidad de crear una cuenta para menores de edad bajo la supervisión de un adulto. De esta manera, los menores de edad también pueden contar con la posibilidad de operar con una tarjeta y ofrece mecanismos para la supervisión por parte de sus padres.

No hay oficinas físicas

Sin embargo, esta aplicación también presenta algunas desventajas como por ejemplo la ausencia de oficinas físicas. Los trámites de manera virtual son una buena manera de ahorrar tiempo pero a la hora de solucionar problemas puede ser un inconveniente teniendo en cuenta que los todos los planes por encima del Estándar tienen asistencia prioritaria del servicio técnico. De igual manera, la ausencia de oficinas físicas implica que no es posible ingresar dinero en efectivo en nuestra cuenta.

Por otro lado, las opciones más baratas (la Estándar y la Plus) tienen una comisión del 1% y del 0,5% a la hora de realizar un cambio de divisa en fin de semana. Además, si se desea retirar dinero en efectivo en un banco en el que no se tiene cuenta, no es posible evitar las comisiones, ya que estas se aplican a cualquier retirada en entidades ajenas. No obstante, Revolut acaba de anunciar la llegada de 50 cajeros automáticos distribuidos entre Madrid y Barcelona "en las próximas semanas" que ofrecerán retiradas sin comisiones para clientes.

A modo de resumen, Revolut es una aplicación útil para tener una segunda cuenta con la que realizar algunas compras virtuales y complementar la cuenta principal del banco. La rapidez y la seguridad en los pagos aportan elementos a tener en consideración si se está pensando abrir una nueva cuenta bancaria. Además, a pesar de sus limitaciones, las opciones de pago ofrecen la posibilidad de mejorar la experiencia.

Por último, Revolut se encuentra en constante evolución, por lo que es probable que, con el tiempo, se incorporen nuevas funciones en la aplicación, como la opción de solicitar créditos hipotecarios.