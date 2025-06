Desde que el pasado 28 de abril se produjera el fatídico apagón que llevó a España a un insólito "cero energético", el ambiente que se respira entre la plantilla de Red Eléctrica "es muy complicado", tal y como señalan a Libre Mercado fuentes próximas a la empresa que dirige la socialista Beatriz Corredor.

"Hay muy mal ambiente. Los directivos están todos escondidos porque lo que buscan es eludir responsabilidades. Mucho Red Eléctrica somos todos, pero a la plantilla la han dejado sola y desinformada. No les importa el futuro de Red Eléctrica, solo salvarse ellos" añaden las mismas fuentes.

Estas declaraciones se producen después de que esta semana Red Eléctrica haya dado las primeras explicaciones oficiales a su plantilla a través de su canal interno y cuando ha pasado más de un mes del apagón masivo que, curiosamente, REE califica de "incidente".

Bajo el encabezamiento de "Avances sobre el análisis del incidente del 28 de abril", REE ha enviado una comunicación a través de su intranet asegurando que "el operador del sistema ha seguido trabajando en las últimas semanas en el análisis de las causas del incidente del pasado 28 de abril".

"Están entrando como la Stasi en las empresas"

"Este análisis que está llevando a cabo el operador del sistema es paralelo a las investigaciones que se están realizando sobre las causas del incidente por las autoridades judiciales y administrativas competentes, con las que tanto Redeia como Red Eléctrica están colaborando. Serán estas autoridades las encargadas de depurar las responsabilidades que, en su caso, se deriven del incidente" informan en un mensaje al que ha tenido acceso LM.

Y es que, el Gobierno ha emprendido una investigación contra las eléctricas con la intención de cargarles la responsabilidad del apagón si estas no ceden a construir un "relato común" que reparta la culpabilidad, según fuentes del sector. "Están entrando como la Stasi en las empresas. Está entrando hasta el CNI y está claro que algún fallo les van a sacar, pero eso no significa que el fallo sea la causa del apagón" matizan.

Mientras tanto, Red Eléctrica se lava las manos en el 28 de abril y así lo constata en la comunicación a su plantilla . "A continuación, os facilitamos los detalles más relevantes que se han podido hacer públicos por resultar exclusivamente de los datos de Red Eléctrica (esto es, por no proceder de datos facilitados por terceros) y dado el incuestionable interés general que existe en conocer los hechos determinantes del incidente" señalan.

"La red de transporte no falló: el incidente no se produjo por un cortocircuito o un fallo de algún elemento de la red de transporte; tampoco presentaba una situación de sobrecargas" asegura REE.

"La red de transporte funcionó a la perfección en el proceso de reposición, algo que permitió imprimirle la agilidad demostrada. La red de transporte fue la solución, no el problema" añaden. En este punto, REE estaría presumiendo de la rapidez con que levantó el sistema del cero.

"El sistema eléctrico presentaba un nivel de reservas holgado para hacer frente a posibles desbalances entre generación y demanda habituales". Fuentes del sector energético desmienten ese punto. "No se usaron las reservas. No sabemos las reservas que tenían, pero eso es como tener el paracaídas y no usarlo" apuntan.

"También contaba con un nivel de inercia y de generación síncrona adecuado y en línea con la recomendación de ENTSO-E" dice REE a sus empleados. "Esto es una manipulación. La inercia es energía. No se mide ni en segundos ni en potencia, como la recomendación de ENTSO-E, que es solo una variable de la inercia" señalan. Con más del 70% de producción energética renovable antes del apagón, "es evidente que el sistema no tenía inercia" consideran. "No hay mayor prueba de esto que la de que REE ha cambiado el mix desde entonces aportando energía más estable" añaden.

"Los niveles de tensión en nuestras subestaciones cumplían inmediatamente antes del inicio de desconexiones de generación los límites que marca la normativa. Con carácter general se ha observado que en las zonas centro y sur, el comportamiento de control de tensión de los grupos de generación convencional acoplados no fue adecuado" informan. La de señalar a la zona sur del país ha sido el único detalle que ha dado REE sobre el apagón. Su director de Servicios para la Operación de la compañía, Eduardo Prieto, deslizó que podría tratarse de fotovoltaicas, un tipo de energía que podría haber saturado la red ese día debido a su inestabilidad, tal y como apuntan todos los expertos.

"Como dijimos el 29 de abril y confirmó la vicepresidenta tercera en su comparecencia en el Congreso, se descarta el ciberataque en nuestras instalaciones (centro de control y resto de instalaciones de la red de transporte)" añaden.

REE concluye que "los deslastres o "cortafuegos" de Red Eléctrica funcionaron bien. Hay que recordar que los deslastres de la red de transporte suponen una cuarta parte de todos los deslastres, la mayoría en la red de distribución". En este punto las mismas fuentes vuelven a discrepar. "La única protección que saltó fue la desconexión total, que es la que hace que no se dañe la red física. No hubo ninguna desconexión por islas (exceptuando Baleares) y eso significa que no deslastraron nada" añaden.

Sobre el proceso de análisis de las causas, Red Eléctrica informa de que el pasado 1 de mayo "completamos la entrega de toda la información que contiene la "caja negra" de Red Eléctrica".

Actualmente "hay investigaciones en marcha y abiertas por parte de los Tribunales; por parte del Gobierno de España (i.e. Comité de Crisis); por el regulador, esto es, la CNMC; y por ENTSO-E. Todas estas investigaciones tienen un carácter confidencial. Estamos respondiendo en tiempo y forma a todos sus requerimientos" aseguran.

"El operador del sistema sigue trabajando lo más intensamente posible para clarificar las causas del incidente. Somos los primeros interesados en que se conozcan las causas para saber exactamente qué desestabilizó nuestro sistema eléctrico y evitar que vuelva a ocurrir" concluyen sin explicar ningún detalle nuevo y después de que su presidenta, Beatriz Corredor, haya concluido esta semana que nada falló en Red Eléctrica y que no piensan pagar indemnizaciones.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.