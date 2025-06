Meloni señala el camino a Sánchez: se produce la primera "desokupación exprés" en Italia

En las últimas semanas el senado italiano ha aprobado un decreto de seguridad que ha sido impulsado por el Gobierno de Giorgia Meloni y que, entre otras cuestiones, pone el foco en el problema de la "okupación", algo que ya hemos contado en Libre Mercado. A pesar de las críticas de la oposición ante esta ley, que han llegado a calificar de "ley anti Gandhi", la realidad es que ya está empezando a funcionar. En este artículo te vamos a contar el primer caso de "desalojo express" en Italia.

Como contamos, la primera vez que se ha realizado un desalojo express en virtud de la nueva ley de seguridad de Italia ha ocurrido en la localidad de Mestre, en Venecia. Según cuenta el periódico "il Giornale", un ciudadano de nacionalidad rumana fue identificado y denunciado por la policía tras tomar posesión de una vivienda vacía ubicada en Via Ca’Rossa.

La vivienda en cuestión llevaba varios meses sin uso, mientras la propietaria, que reside en otra zona, se encargaba de revisar de forma periódica el estado de su casa. Fue durante una de estas comprobaciones cuando la mujer detectó claros indicios de que se había producido una entrada forzada: marcos de las ventanas forzados, camas deshechas en el interior, etc. Ante la sospecha, decidió vigilar y, tras unas horas de espera, vio como un hombre entraba en su apartamento.

En ese momento, se puso en contacto con la policía que logró acceder a la vivienda a través de una ventana entreabierta. Una vez dentro, se encontraron al hombre durmiendo y, tras despertarlo, los agentes lo acompañaron al exterior y formalizaron la denuncia contra él por el delito de ocupación arbitraria de un inmueble.

Penas de hasta siete años de cárcel

Hay que recordar que la nueva ley establece penas de hasta siete años de cárcel, con sanciones más severas en el caso de que la ocupación se haya realizado a través de amenazas o engaño. No obstante, el nuevo delito no se limita a la simple ocupación de la propiedad, sino que también incluye la cesión no autorizada de la vivienda, como en los casos de subarrentamiendo ilegal, el abuso de confianza del propietario, etc.

En el caso que nos ocupa, el okupa fue desalojado de la vivienda y se ha ordenado hasta su expulsión de Italia, aunque esto se debe a que justo al día siguiente, este mismo hombre, fue interceptado de nuevo por una patrulla durante un control en el centro de Mestre. Según cuenta la jefatura de policía, el ciudadano rumano reaccionó con hostilidad y resistencia mientras intentaba agredir a los agentes.

Así pues, el hombre fue trasladado a un Centro de Detención para Repatriados (CDR) donde permaneció retenido a la espera de su regreso a Rumanía. Tal y como cuenta el medio italiano, las autoridades aplicaron un decreto de expulsión emitido por la Prefectura, como se exige en los casos en que surgen elementos indicativos de peligrosidad social.

Meloni lo celebra en Twitter

Este desalojo exprés ha sido comentado hasta por la propia Giorgia Meloni en su cuenta de X (Twitter):

"Dijeron que era inútil, incorrecto, incluso inhumano. Y en cambio, gracias a las nuevas normas introducidas por el Decreto de Seguridad, en Italia ya se han llevado a cabo los primeros desalojos inmediatos de propiedades ocupadas ilegalmente. Un resultado concreto, posible gracias a procedimientos que permiten por fin una intervención rápida y un restablecimiento rápido de la legalidad. Sigamos adelante, protegiendo a los más débiles y defendiendo la propiedad privada."

Dicevano che era inutile, sbagliato, persino disumano.

E invece, grazie alle nuove norme introdotte dal Decreto Sicurezza, in Italia sono già stati eseguiti i primi sgomberi immediati di immobili occupati abusivamente.

Un risultato concreto, reso possibile da procedure che… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 26, 2025

De esta forma, la primera ministra de Italia muestra cual es el camino que hay que seguir ante el problema de la okupación, lejos de las leyes de nuestro presidente Pedro Sánchez que más que proteger a los propietarios a quien protege es a los okupas.