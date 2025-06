El golpe de gracia a los consumidores españoles por el apagón

Ya ha pasado más de un mes desde que se produjera el fatídico apagón que terminó con un "cero energético" en todo el país y los ciudadanos todavía siguen sin saber qué ha pasado. En el Gobierno todo son contradicciones: primero culparon a las nucleares por desconectarse (por seguridad), luego apuntaron a tres zonas en España (Granada, Badajoz y Sevilla) donde se habrían producido "pérdidas sucesivas de generación" que habrían terminado con el fatídico apagón y, ahora, están investigando a las eléctricas "como la Stasi", según fuentes del sector.

La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, asegura que no saben todavía lo que ha pasado, pero se atreve a afirmar que Red Eléctrica no cometió "ningún fallo". Sin embargo, entre los expertos en energía hay consenso sobre que detrás del apagón estuvo la saturación de la red de energías renovables, que son energías poco estables (baratas, sí), pero que no dan inercia a la red.

El mix minutos antes del apagón, con el 70% de energía renovable, así lo confirma. En concreto, estábamos produciendo un 58,66% de fotovoltaica y un 11,83% de eólica, mientras había menos hidráulica y gas.

Ahora, vemos que el Gobierno le ha visto las orejas al lobo, y en el mix, REE se está encomendando a las malvadas nucleares, hidráulicas y gasistas. En el caso del gas, en Europa están asfixiando a impuestos a esta energía, con los derechos de emisión de CO2, y en España, en el Gobierno de Pedro Sánchez no quieren ni oír hablar del fracking. Sin embargo, ya hemos aumentado la producción de gas en mayo un 62% más respecto al año pasado para garantizar que no haya apagones. Y eso se traducirá, lamentablemente, en que la factura eléctrica se incrementará.

