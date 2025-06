Milei ruge en Madrid: "¡Muerte al socialismo!"

Ayer domingo, miles de personas acudían al Palacio de Vistalegre de Madrid, pero no para disfrutar de ninguno de los multitudinarios conciertos con los que se deleitan habitualmente los madrileños. El público, que se repartía por las gradas y la pista del emblemático espacio, se encontraba allí para escuchar hablar de economía a numerosos referentes liberales del país. Según sus organizadores, se registraron 7.000 asistentes.

Juan Ramón Rallo, Miguel Antxo Bastos, Marc Vidal, Daniel Lacalle, Daniel Fernández, Ismael Clemente... La lista de ponentes del Madrid Economic Forum (MEF), que comenzó ya el sábado, fue de primer nivel.

Un encuentro que ha irritado a la izquierda

Este evento ha escocido sobremanera a la izquierda mediática y tuitera. "Aquelarre ultraderechista", "fachochella" o "foro ultra y cripto" son algunos de los calificativos que ha recibido un encuentro cuya temática ni ha sido el bitcoin ni se ha financiado a través de empresas criptos. Este evento se ha financiado, principalmente, con la venta de entradas y solo de manera "testimonial" con el patrocinio de un exchange de criptomonedas, tal y como ha explicado Juan Ramón Rallo.

Hace pocos días, los asistentes al MEF conocieron que el broche final del foro lo pondría el presidente de Argentina, Javier Milei, y desde entonces, el cierre se convirtió en el momento más esperado del encuentro.

Y rugió el león

Y en Vistalegre rugió el león. Javier Milei se dio un baño de masas durante su discurso ante un público que clamaba por la "desobediencia", la "libertad" y le acogió entre vítores y gritos de "te necesitamos".

"¡Muerte al socialismo!"

Baño de masas de Milei en Madrid pic.twitter.com/rNnYiqzn8V — Libertad Digital (@libertaddigital) June 8, 2025

Con la popular canción "Yo soy el león" de La Renga sonando, Milei salió corriendo al escenario acompañado de un estruendoso aplauso por parte de los asistentes, que no tardaron en meterse a coro con Pedro Sánchez al grito de "hijo de puta". "Si quieren zurrar al bandido local, no tengo problema" bromeó Milei en referencia a los cánticos sobre el líder del PSOE. El presidente argentino al grito de "¡viva la libertad, carajo" también le declaró la "muerte al socialismo".

Milei centró su discurso en cómo su Gobierno está sacando a Argentina de la ruina peronista. El presidente Argentino habló del "puro momento de la motosierra" que supuso "un ajuste hecho por el parásito, que tenía que caer sobre el sector público" para que "el sector privado se expandiera".

"La libertad funciona con los que menos tienen"

Ante la atenta mirada de su hermana Karina, "el jefe", como él la llamó, Milei celebró no haber perdido popularidad con sus recortes. "Si el ajuste cae sobre la casta política, la imagen sube porque es darle recursos a la gente" señaló. "Le hicimos el ajuste a la casta para devolverle el dinero a la gente de bien" insistió.

Milei sacó pecho de haber fulminado el déficit, del ritmo de crecimiento de Argentina, de la dolarización del país, de haber frenado la emisión de moneda, prometió inflación cero en 2026, una ambiciosa bajada de impuestos de 500.000 millones de dólares y "pulverizar el riesgo país". El líder de La Libertad Avanza también presumió de que "los desalmados liberales" han sacado a 10 de argentinos de la pobreza. "La libertad funciona con los que menos tienen" aseguró.

Milei, contra Hacienda: "Es una estafa"

Durante el repaso que hizo de la calamitosa situación en la que se encontró la economía Argentina, Milei se refirió a Hacienda. Lamentó que "durante mucho tiempo, el fisco se la pasó persiguiendo a los ciudadanos. Se perseguía a los argentinos por querer escapar de la estafa de Hacienda y ahora nosotros les permitimos a los argentinos que usen los dólares no declarados. Ahora, los argentinos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario" aseguró. "El Estado es una organización criminal y los impuestos un robo" añadió.

Durante su intervención, Milei también le dedicó unas palabras al "imbécil e ignorante de Hoppe", con quien tiene conocidas desavenencias ideológicas, y en una clara referencia a Pedro Sánchez, le dijo al público que "contra los socialistas de mierda, yo siempre voy a estar de su lado".

Milei tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de recordar "el paper que me convirtió en libertario", que es el trabajo de Robarht monopolio y competencia. Después de "tres horas leyéndolo me di cuenta de que todo lo que estudié de estructura de mercado está mal y en ese momento me volví anarcocapitalista" confesó entre los aplausos de un público completamente entregado.

