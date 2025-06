Por fin la arenga fue la libertad: larga vida al MEF

Juan Ramón Rallo, Gabriel Calzada, Miguel Anxo Bastos, Manuel Llamas, Daniel Lacalle, Agustín Lage y el propio Javier Milei. Estos nombres propios del liberalismo en Español, entre otros, se han dado cita en Madrid en el mayor y más ambicioso evento de economía y libertad que se haya convocado en la historia de España. Me atrevería decir, que de Europa: el Madrid Economic Forum.

Se la jugaron a lo grande y les ha salido bien. Enhorabuena. Dos empresas afincadas en Andorra, dirigidas por dos jovencísimos empresarios que salieron huyendo del estatismo e infierno fiscal de España, decidieron dar el paso y exportar su ya exitoso Andorra Economic Forum a Madrid y a lo grande. Si el auditorio más grande de Andorra tiene un aforo para 1000 personas, el Palacio de Vistalegre de Madrid lo tiene para 10.000. Finalmente 7.500 asistentes vitorearon, corearon, aplaudieron y se derritieron con las arengas liberales de Daniel Lacalle, Espinosa de los Monteros, Agustín Laje, Juan Ramón Rallo o el profesor Bastos, llegando al éxtasis con el cierre a cargo de Javier Milei.

El presidente argentino irrumpió con una entrada digna de la estrella del rock que siempre quiso ser. Pero en lugar de un solo de guitarra o estribillos pegadizos, Milei enloqueció al auditorio con su "viva la libertad carajo" y su "muerte al socialismo".

No sé si Marc Urgell, CEO de Abast, o Víctor Domínguez, CEO de Racks, más conocido como Wall Street Wolverine, son conscientes de la envergadura de la que han liado en Madrid. De lo que han hecho con su dinero, jugándosela, sin pedir subvenciones, ayudas de ninguna clase, o apoyo institucional ninguno. Sólo su influencia, su músculo económico y su saber hacer. Y lo más importante: las ideas claras. En el elenco que han congregado no había consignas, no había medias tintas, y sí muchísimas ganas de pisar todos los cayos que el stablishment bienpensante, el wokismo imperante, el mainstream socialista, impone en la esfera pública.

Un auditorio enfervorecido que vitoreaba y aplaudía feroces críticas a cuestiones como el igualitarismo, las políticas de género, las subvenciones o cualquier tipo de ayuda pública.

Que gente de condición tan diversa como los expolíticos Esperanza Aguirre, Albert Rivera, Iván Espinosa de los Monteros o Ramón Tamames, a influecers como Marc Vidal, intelectuales como Miguel Anxo Bastos, empresarios como Ismael Clemente, economistas como Daniel Lacalle o Juan Ramón Rallo o periodistas como Iker Jiménez y emprendedores como los propios organizadores, se den cita para defender sin ambages, cada uno desde su óptica las ideas de la libertad, ya constituye un éxito. Que lo hayan hecho con el respaldo de un Palacio de Vistalegre prácticamente lleno invita a pensar que hay cosas que están cambiando.

Hace ya 25 años que Federico Jiménez Losantos se embarcó en la aventura de montar un medio de comunicación genuinamente digital, rabiosamente liberal. Nacía el grupo Libertad Digital con esas mismas ganas de combatir el socialismo y luchar por dos ideas fundamentales: España y la Libertad. 25 años después El Madrid Economic Forum empuja en la misma dirección con el impulso y el compromiso de jóvenes que han crecido en paralelo al éxito de Libertad Digital y que han congregado a la mayoría de aquellos que se han formado y crecido con el grupo Libertad Digital.

Todos los medios adscritos al régimen socialista que impera en España, y que son casi todos, han cargado en numerosas ocasiones contra los empresarios y youtubers jóvenes que decidían marcharse a Andorra huyendo del infierno fiscal español, y les acusan de ser avariciosos e insolidarios por no contribuir al avance de España. Lo que han hecho Marc Urgell y Wall Street Wolverine este fin de semana en Madrid es importante y trascendente para España y la causa de la libertad. Mucho más noble que que entregar más de la mitad de sus ingresos a las arcas de un estado que se dedica sistemáticamente a la corrupción y al empobrecimiento de los españoles.

Larga vida a Libertad Digital. Larga vida al MEF.

